游泳｜何詩蓓100米自由泳逼近亞洲紀錄　林昭光何甄陶刷新港績

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-06-20 11:44

距東京奧運開幕僅餘1個月，港隊泳將何詩蓓今日（20日）在香港長池游泳計時賽IV，再次推前自己保持的女子100米自由泳香港紀錄，更逼近亞洲紀錄。 至於其他泳將正爭取在月底「死線」前，游出奧運「A標」以取得奧運資格，其中何甄陶刷新自己保持的港績之餘，更極度接近A標。

何詩蓓早已取得50米、100米及200米自由泳奧運資格，她的強項一向是200自，並曾在2019年長池世界錦標賽獲得第4名，令這項目成為她在東京奧運爭奪獎牌的主要目標。但她以表現證明自己在其他項目也有力登上頒獎台。

何詩蓓的100自時間接近亞洲紀錄。（Facebook：香港游泳教練總會）

游入52秒 時間超2016奧運銅牌

今日於香港體育學院舉行的長池游泳計時賽，何詩蓓在女子100米自由泳游出新香港紀錄52.92秒，將自己保持的舊紀錄（53.3秒）推前了0.38秒之多，打入52秒大關後，更距離日本泳手池江漓花子保持的亞洲長池紀錄（52.79秒）僅0.13秒。

Siobhan本身已是100自及200自的亞洲短池紀錄保持者，以她這兩年屢屢突破，要打破亞洲紀錄並非難以觸及；且翻查2016奧運女子100自成績，當年瑞典名將絲祖唐（Sarah Sjostrom）奪得銅牌的時間為52.99秒，意味Siobhan今日造出的時間更快。不過到了2019年的世界錦標賽，100自金牌泳手蔓紐雅（Simone Manuel）的時間已是52.04秒，絲祖唐奪得的銅牌時間亦推前到52.46秒，她個人最佳時間更是在女子4X100米造出的51.71秒世界紀錄，絲祖唐早前右手骨折受傷，但她目前已全面復操，未知奧運能否以最佳狀態出戰。

何詩蓓早前在香港長池分齡賽為港隊出戰女子4X100米混合泳，雖參加不是主項的蝶泳，但仍助香港達到取得奧運資格的時間。（資料圖片／羅君豪攝）

100自亞洲紀錄保持者池江漓花子是2018亞運6金得主，亦是首位在青年世界錦標賽奪得金牌的亞洲泳手，本來她獲看好在今屆奧運衝擊牌，惟在2019年突然患上白血病，去年才克服病魔復出，但她仍憑驚人意志力勝出日本國內選拔賽的100米自由泳項目，並達到奧運B標，目前將參加奧運接力項目。

池江璃花子抗癌、康復、到重投泳池、登上奧運名單之路：（按圖進入）

+ 3 + 3 + 3

何甄陶距奧運資格僅0.02秒 下周最後衝刺

目前手握奧運游泳個人資格的僅得何詩蓓及歐鎧淳（女子100米背泳），其餘港將必須把握6月27日「截標」前造出奧運A標時間，方可獲得奧運個人項目入場券。男將何甄陶（Ian）今日再於男子50米自由泳嘗試衝擊奧運A標（22.01秒），惟他游出的22.03秒雖刷新自己保持的港績，無奈仍距A標0.02秒，他下周仍可在維多利亞公園泳池舉行的長池分齡賽作最後衝擊。

另一港將林昭光亦有好表現，他在男子100米蝶泳游出53.63秒，以0.07秒差距，打破原本由謝旻樹保持的香港紀錄。

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）