東京奧運．游泳｜香港首位男泳將達奧運A標　何甄陶勇奪奧運資格

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-06-20 18:12

距東京奧運揭幕餘1個月，游泳項目的奧運資格6月27日便「截數」，意味運動員若要取得奧運資格，必需把握餘下一周時間「達標」。 香港男子泳手何甄陶今早（20日）出戰在香港體育學院舉行的長池游泳計時賽IV，在男子50米自由泳幾乎達到A標（奧運資格時間），他同日下午再戰，終於成功，成為香港游泳史上首位達到奧運A標的男子泳手。

何甄陶（Ian）早上於男子50米自由泳嘗試衝擊奧運A標（22.01秒），惟他游出的22.03秒雖刷新自己保持的港績，無奈仍距A標0.02秒。

但他在同日下午再戰50自，終於一口氣游出21.97秒，一舉奪得奧運資格之外，更再刷新自己保持的香港紀錄。

何甄陶一日內兩破香港紀錄、更達到奧運A標。（Facebook：香港游泳教練會）

何甄陶達到A標的一刻。（Facebook：香港游泳教練會）

Ian獲得奧運資格後，香港已有3名泳手奪得合共5個個人項目資格，分別是何詩蓓的女子50自、100自及200自；歐鎧淳的女子100背及何甄陶的男子50自。接力方面則有3個女子賽資格，分別是4X100米自由泳接力、4X200米自由泳接力及4X100米混合泳接力。同日尚有何南慧成功達到女子200自B標，化解港隊不夠達標泳手參加接力項目的窘境。

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）