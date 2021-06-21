歐國盃　不斷更新｜意大利靠比辛拿入波領先　威爾斯10人應戰

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-21 01:46

歐洲國家盃進入最後一輪分組賽，提早晉級的意大利輪換8人面對威爾斯。意軍上半場佔優，到39分鐘靠馬迪奧比辛拿接應馬高華拉堤的罰球射入，領先1：0。

意大利連續兩場分組賽大勝土耳其及瑞士3：0，兩戰得6分，提早晉級16強。這場對威爾斯分組賽對意大利來說只是例行公事，所以主帥文仙尼今場作出8個正選變動，4人防線面目全非，只有代隊長邦路斯繼續擔正，夥拍頂替受傷隊長基亞連尼上陣的巴斯東尼，而兩閘分別是拉菲爾杜萊及艾馬臣柏美尼；中場方面，馬高華拉堤及馬迪奧比辛拿獲得正選，拍住中場核心佐真奴費路；進攻三叉戟就完全換人，改由費達歷高基艾沙、比洛迪及貝拿迪斯治攻堅。

威爾斯今場作出3個變動，收起了3位再領黃牌就要被罰停賽的球員，當中對戰術影響最大的是高大中鋒基化摩亞失去正選，他們排出兩翼丹尼爾占士及加里夫巴利進攻，中場艾朗藍斯有機會擔任偽9號。後防上，威爾斯踢5個後衛，艾芬安柏度及基斯根達獲得正選踢中堅。

加里夫巴利在前線孤掌難鳴。（路透社）

雖然意大利輪換多人，但上半場仍然佔優，控球在腳，圍攻威爾斯，基艾沙及比洛迪等鋒將都有破門機會。直至39分鐘，馬高華拉堤在前場右路博到罰球，他親自處理，開半腰波斬入禁區，馬迪奧比辛拿搶前柱第一時間起右腳射入，為意大利先開紀錄。至於威爾斯今仗明顯縮後防守，前場可說是沒有威脅。

【馬迪奧比辛拿接應罰球為意大利開紀錄】

+ 5 + 5 + 5

意大利上半場佔6成控球，射門9次其中2次中目標，相反威爾斯僅得2射1中。意大利半場領先1：0。換邊後，意大利靠死球差點拉開紀錄，貝拿迪斯治在53分鐘主射罰球，射穿人牆，中柱而出。

55分鐘，威爾斯中堅艾芬安柏度與意大利的貝拿迪斯治搶波時來遲一步，貝拿迪斯治踢走皮球後，艾芬安柏度才趕到，一腳踩中了對方的鞋面。球證向艾芬安柏度出示紅牌，威爾斯要以10人應戰。

威爾斯防線持續受壓，意大利前鋒比洛迪在65分鐘接應右路底線傳中，近門一射，被丹尼禾特剛好用膝頭擋到。88分鐘，比洛迪在禁區頂突然轉身起腳勁射，角度太正中，又被丹尼禾特救到。

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意大利正選陣容：4-3-3

門將：基安盧基當拿隆馬 後衛：拉菲爾杜萊、邦路斯、巴斯東尼、艾馬臣柏美尼 中場：馬迪奧比辛拿、佐真奴費路、馬高華拉堤 前鋒：費達歷高基艾沙、比洛迪、貝拿迪斯治

威爾斯正選陣容：5-3-2

門將：丹尼禾特 後衛：干拿羅拔斯、基斯根達、祖朗頓、艾芬安柏度、尼高威廉斯 中場：祖摩利、艾朗藍斯、祖阿倫 前鋒：丹尼爾占士、加里夫巴利

賽前晉級形勢：意大利以6分排A組榜首，已提早獲得16強出線資格。威爾斯手握4分，只要今場和波，便鎖定小組次名，就算落敗仍有可能晉級。1分的瑞士及0分的土耳其都要力爭全取3分，才有可能晉級；若果瑞士今仗和波得2分，相信都很難憑最佳第3名出線，對土耳其而言，亦只有贏波得3分，才有可能升上小組第3名，找到出線希望。

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+ 18 + 18 + 18

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