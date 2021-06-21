歐國盃　不斷更新｜土耳其瑞士背水一戰　施費洛域初段先開紀錄

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-21 00:10

歐洲國家盃A組最後一戰，土耳其大戰瑞士，兩隊都要為出線全力爭勝。

比起上場不敵意大利，瑞士作出兩個變動，史堤芬蘇巴出任左翼衛正選，意味住列卡度洛迪古斯會墜後踢左中堅，至於紐卡素的法比安舒哈失去正選。另一個變動是右翼衛，施雲韋迪馬取代了奇雲麥巴布的位置。土耳其方面同樣有防線變動，美列迪美羅重返正選拍住蘇恩古，左閘亦換成梅迪穆度亞。

兩隊開局即上力，互有攻守，4分鐘，土耳其的卡恩阿耶漢禁區外遠射，恩尼森馬飛身撲出。6分鐘，輪到瑞士攻勢，前鋒施費洛域在禁區頂控球，他轉身起腳射入，瑞士領先土耳其1：0。

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瑞士正選陣容：3-4-3

門將：恩尼森馬 後衛：尼高艾維迪、文路爾艾簡治、列卡度洛迪古斯 中場：施雲韋迪馬、費奧拿、格列沙加、史堤芬蘇巴 前鋒：梳頓沙基利、施費洛域、比列安保路

土耳其正選陣容：4-5-1

門將：烏古簡卡基亞 後衛：薛基施歷、美列迪美羅、蘇恩古、梅迪穆度亞 中場：辛基斯安達、奧辛杜芬、卡恩阿耶漢、艾芬卡域斯、查漢奴古 前鋒：布拉卡爾馬斯

賽前晉級形勢：意大利以6分排A組榜首，已提早獲得16強出線資格。威爾斯手握4分，只要今場和波，便鎖定小組次名，就算落敗仍有可能晉級。1分的瑞士及0分的土耳其都要力爭全取3分，才有可能晉級；若果瑞士今仗和波得2分，相信都很難憑最佳第3名出線，對土耳其而言，亦只有贏波得3分，才有可能升上小組第3名，找到出線希望。

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24路大軍名單（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

每隊預計最佳陣容（按圖放大）：