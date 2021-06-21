歐國盃｜文仙尼又贏追平波素不敗紀錄　奇怪換人與31年前遺憾有關

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-21 09:23

在文仙尼的帶領下，意大利在歐國盃A組3戰全勝晉級，而且錄得連續30場國際賽不敗，追平傳奇意國教練波素的紀錄。更難得的是，文仙尼今仗對威爾斯派遣多名副選上陣，到最後更把後備門將沙華托尼施利古換上場，這代表意大利26人大軍名單中，除3號門將阿歷斯美列特外，其餘25人都曾上陣。

在89分鐘，文仙尼作出一個奇怪換人，將首席門將基安盧基當拿隆馬換走，派上老將沙華托尼施利古上陣。這個換人並非當拿隆馬有傷，而是文仙尼希望盡可能派每位球員上陣。意大利分組賽兩連勝，今場對威爾斯前已經提早晉級16強，所以文仙尼今仗的正選已經作出8個變動，艾馬臣柏美尼、拉菲爾杜萊、巴斯東尼、馬高華拉堤、馬迪奧比辛拿及費達歷高基艾沙正選披甲，當中比辛拿更射入全場唯一的入球。

【馬迪奧比辛拿接應罰球為意大利開紀錄】

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到下半場尾段，文仙尼再將白賴仁基斯坦迪、拉斯柏度尼、羅倫素柏歷堅尼以至施利古換上場，令到意大利在今屆賽事已經有25名球員曾經披甲，只有3號門將阿歷斯美列特未曾上陣。文仙尼賽後說：「每個球員都證明了自己有正選的實力。今場比賽，勝利不是必須的，反而令這件事變得複雜，但我最終都從戰鬥中得勝，這是十分重要的。」

為了盡力做到人人有份踢，文仙尼尾段連當拿隆馬都換走。（Getty Images）

34歲的施利古後備入替當拿隆馬把關。（路透社）

「我們滿意賽果，因為所有球員都踢得好，而且我賽前換了8名正選球員，這不是一件明顯需要做的事。就算這場比賽有決定性意義，我都會變陣，我需要新血去比賽，大家需要上陣時間。我們有26個人，我需要他們去比賽，他們亦需要比賽時間。」

文仙尼續說：「作出選擇是困難的。很多球員都踢慣重要的比賽，如果將他們棄之一旁，一定會很遺憾。最重要的是，我們是可以信賴這些球員的。」文仙尼如此緊張人人要有份上陣，或者與他的自身經歷有關。意大利在1990年主辦世界盃，文仙尼有幸入選大軍名單，但他由分組賽坐到季軍戰，沒有上陣機會。他曾經說過，未能在1990年世界盃上陣是他球員生涯一大遺憾。

文仙尼瀟灑的一腳。（美聯社）

【文仙尼今場精彩時刻，技癢下表演後腳控球】

意大利今場以1：0贏威爾斯，連續11場國際賽贏波，超過1000分鐘保持不失球。自2018年9月起，文仙尼的意大利近30場不敗，錄得25勝5和，追平意大利傳奇教練波素在1935至1939年創下的不敗紀錄。

DWDWWWWWWWWWWWDWWDDWWWWWWWWWWW#ITA have equalled their all-time record for the longest unbeaten run in the national team’s history.



Roberto Mancini’s side look unstoppable. #EURO2020 pic.twitter.com/doX1UQFRTq — Squawka Football (@Squawka) June 20, 2021

對於追平前輩紀錄，文仙尼說：「很高興可跟一位像波素般的傳奇相提並論，但波素還贏得很多重要冠軍，所以比起他，我們還有一段距離。」波素領意大利贏得1934及1938年的世界盃冠軍。

文仙尼賽後拿住西裝褸接受訪問。（Getty Images）

意大利今屆分組賽3戰全勝，以A組首名晉級歐國盃16強，對手會是C組次名球隊。

歐國盃A組完成，意大利及威爾斯鎖定頭兩名晉級，瑞士仍有可能以最佳第3名出線。（歐洲足協網站截圖）

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