東京奧運丨李麗珊看好單車體操力足奪金　今屆為有線擔任奧運評述

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-06-21 18:32

一句「香港運動員唔係垃圾」，「風之后」李麗珊在1996年阿特蘭大奧運為香港奪得首面金牌後，金句傳頌至今；但25年過去，港隊仍未取得第二面奧運金牌。 珊珊坦言「遲到好過冇到」，她認為東京奧運是香港最有機會再次問鼎金牌一屆，其中單車和體操最具爭金實力。

有線電視今日（21日）舉行東京奧運記者會，邀請一眾評述出席，包括鮮於公開場合現身的「風之后」李麗珊。「珊珊」自言近年全心全意盡母親責任，但今次奧運她將參與評述和主持工作，這是她第二次主持奧運直播節目，更不只是評述滑浪風帆賽事。

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李麗珊直言，香港相隔25年還未迎來第二面奧運金牌，有點遲。（張倩儀攝）

香港繼李麗珊於1996年奪得歷來首面奧運金牌後，一直與「金」無緣，另外兩面獎牌是2004年雅典奧運的乒乓球男雙銀牌，以及2012年倫敦奧運女子競輪賽銅牌。珊珊對東京奧運充滿信心：「今屆很大機會有獎牌，我相信還不只一項，單車、游泳、體操、羽毛球、乒乓球，一隻手都數不完。」

她笑言金牌希望必然落在單車和體操之上，港隊最大的目標一定是「穿金戴銀」回港。「香港運動員唔係垃圾，很多人都已經證明了。」李麗珊回應自己25年的金句，但卻覺得25年後未仍再奪金牌，算是來得遲，但她還是那一句：「遲㗎，不過遲好過無。」

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運動員因為奧運延期而經歷漫長的一年，珊珊勉勵一眾港將：「風帆一向都面對『等』這個字，無風要等，大風也要等。」她表示，從心理角度而言，雖然緊張的時間變長，但也等於準備功夫做得更足，「遲到好過無到」。

李麗珊認為奧運遲好過無到。（張倩儀攝）

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被問到她的主項滑浪風帆，李麗珊坦言自己有關注，也看好後輩鄭俊樑和陳晞文能夠取得佳績，但始終太多變數，「滑浪風帆講求天氣、水流，環境佔好大因素，加上這次他們不能提早一個月去適應環境，只能早一星期，所以更看重運動員的表現和適應，變數很大」。