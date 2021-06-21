【亞冠盃】傑志抵泰國進隔離泡泡備戰　附直播資訊及同組對手簡介

港超球隊傑志赴泰國出戰2021亞冠盃分組賽，「藍鳥」今（21）日進行抵埗後首課操練，剛歸隊的隊長黃洋坦言事隔三周後跟隊友重遇，感覺新鮮。
傑志今屆亞冠盃註冊應屆香港足球先生、黑山射手丹恩奴域、巴西中場基爾頓及前西甲兵巴爾拿為外援，韓籍中堅朴俊炯以亞援身份亮相。
大軍昨日中午啟程前往泰國，球隊傍晚抵達曼谷，與早前在巴林參與世界盃外圍賽的港隊職球員會合，晚上跟同組對手大阪櫻花一同轉乘包機到達武里南。
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傑志射手丹恩奴域隨隊出戰亞冠盃，抵埗後檢疫時狀甚痛苦。（傑志提供）
重遇隊友感新鮮 黃洋簡評當地天氣環境
「藍鳥」中場黃洋指在機場跟隊友會合的一刻，感覺特別，「想起第一次在傑志見到隊友的畫面及心態，很有新鮮感，希望盡快一起練習，找回默契準備比賽。」
傑志中場黃洋抵達泰國，跟球隊會合，坦言感覺新鮮。（傑志提供）
今屆亞冠分組賽以賽會制進行，每隊入住酒店前均需要接受新冠病毒檢測，並在每場比賽前一天再檢疫。每名職球員均一人一房，在訓練及比賽以外不得離開酒店房間，生活於隔離泡泡內。
「藍鳥」在香港時間晚上展開抵泰後首課操練，雖然武里南日間氣溫超過30度，但黃洋指當地入夜轉涼，「有風時舒服一點，對比賽質量也有保障。」傑志也獲安排於真草場練習，令他坦言「舒服」，「泰國在硬件及實力上也很強，訓練場水準很高。」
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傑志展開抵泰後首課操練，讓球員輕抒腳頭。（傑志提供）
這位港隊隊長於世界盃外圍賽踢足3場，幸他稱自己有足夠時間休息。不過，因在巴林時長期待在酒店房隔離，他希望能盡快在泰國操起狀態，做好準備。
2021亞冠盃傑志21人大軍名單：（按圖放大）
傑志今屆於分組賽被編入J組，同組有廣州隊（前稱廣州恒大）、大阪櫻花及泰港FC。
按圖即睇傑志亞冠盃對手簡介，以及了解各隊焦點球員：
Now633頻道將直播今屆亞冠盃部份分組賽，當中包括傑志首兩場分組賽對泰港及大阪櫻花，並設廣東話評述，至於餘下賽事，則仍有待公布。
傑志亞冠盃賽程：
6月24日 10：00pm（HKT）
傑志 Vs 泰港FC（泰國）
6月27日 10：00pm（HKT）
大阪櫻花（日本） Vs 傑志
6月30日 10：00pm（HKT）
廣州隊（中國） Vs 傑志
7月3日 10：00pm（HKT）
傑志 Vs 廣州隊（中國）
7月6日 10：00pm（HKT）
泰港FC（泰國） Vs 傑志
7月9日 6：00pm（HKT）
傑志 Vs 大阪櫻花（日本）