【亞冠盃】傑志抵泰國進隔離泡泡備戰　附直播資訊及同組對手簡介

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-21 22:19

港超球隊傑志赴泰國出戰2021亞冠盃分組賽，「藍鳥」今（21）日進行抵埗後首課操練，剛歸隊的隊長黃洋坦言事隔三周後跟隊友重遇，感覺新鮮。

傑志今屆亞冠盃註冊應屆香港足球先生、黑山射手丹恩奴域、巴西中場基爾頓及前西甲兵巴爾拿為外援，韓籍中堅朴俊炯以亞援身份亮相。

大軍昨日中午啟程前往泰國，球隊傍晚抵達曼谷，與早前在巴林參與世界盃外圍賽的港隊職球員會合，晚上跟同組對手大阪櫻花一同轉乘包機到達武里南。

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傑志射手丹恩奴域隨隊出戰亞冠盃，抵埗後檢疫時狀甚痛苦。（傑志提供）

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重遇隊友感新鮮 黃洋簡評當地天氣環境

「藍鳥」中場黃洋指在機場跟隊友會合的一刻，感覺特別，「想起第一次在傑志見到隊友的畫面及心態，很有新鮮感，希望盡快一起練習，找回默契準備比賽。」

傑志中場黃洋抵達泰國，跟球隊會合，坦言感覺新鮮。（傑志提供）

今屆亞冠分組賽以賽會制進行，每隊入住酒店前均需要接受新冠病毒檢測，並在每場比賽前一天再檢疫。每名職球員均一人一房，在訓練及比賽以外不得離開酒店房間，生活於隔離泡泡內。

「藍鳥」在香港時間晚上展開抵泰後首課操練，雖然武里南日間氣溫超過30度，但黃洋指當地入夜轉涼，「有風時舒服一點，對比賽質量也有保障。」傑志也獲安排於真草場練習，令他坦言「舒服」，「泰國在硬件及實力上也很強，訓練場水準很高。」

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傑志展開抵泰後首課操練，讓球員輕抒腳頭。（傑志提供）

這位港隊隊長於世界盃外圍賽踢足3場，幸他稱自己有足夠時間休息。不過，因在巴林時長期待在酒店房隔離，他希望能盡快在泰國操起狀態，做好準備。

2021亞冠盃傑志21人大軍名單：（按圖放大）

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傑志今屆於分組賽被編入J組，同組有廣州隊（前稱廣州恒大）、大阪櫻花及泰港FC。

按圖即睇傑志亞冠盃對手簡介，以及了解各隊焦點球員：

Now633頻道將直播今屆亞冠盃部份分組賽，當中包括傑志首兩場分組賽對泰港及大阪櫻花，並設廣東話評述，至於餘下賽事，則仍有待公布。

傑志亞冠盃賽程： 6月24日 10：00pm（HKT） 傑志 Vs 泰港FC（泰國） 6月27日 10：00pm（HKT） 大阪櫻花（日本） Vs 傑志 6月30日 10：00pm（HKT） 廣州隊（中國） Vs 傑志 7月3日 10：00pm（HKT） 傑志 Vs 廣州隊（中國） 7月6日 10：00pm（HKT） 泰港FC（泰國） Vs 傑志 7月9日 6：00pm（HKT） 傑志 Vs 大阪櫻花（日本）

2021亞冠盃分組賽，參賽的東亞區球隊一覽：

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重溫2018年傑志首度出戰亞冠盃的精彩畫面：