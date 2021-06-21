歐國盃　不斷更新｜荷蘭快攻得手迪比建功　北馬其頓食詐糊又中柱

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-22 00:54

歐洲國家盃C組最後一輪，篤定以首名出線的荷蘭主場面對肯定出局的北馬其頓。荷蘭靠迪比開紀錄，半場領先1：0。

37歲的北馬其頓隊長彭迪夫賽前明言，他將會在這場比賽後退出國家隊，換言之這場對荷蘭是彭迪夫的國際賽告別戰。與上場相比，北馬其頓的正選有兩處變動，查捷高夫斯基及查高夫斯基擔正進攻，波班尼高洛夫及史派洛夫斯基退居後備。

雖然荷蘭早一輪鎖定首名，但他們不如早一日的意大利般大輪換，仍然保留大批主力踢正選，例如迪比及韋拿杜姆。荷蘭只作出兩個正選變動，賴恩格雲貝治取代有黃牌在身的迪魯恩踢中場，當耶爾馬倫就代替韋格賀斯踢前鋒。

查捷高夫斯基在9分鐘射入，但越位在先，入球無效。（路透社）

在彭迪夫傳球時，查捷高夫斯基處於越位位置。（網上截圖）

北馬其頓差點在初段開紀錄，彭迪夫妙傳，查捷高夫斯基接應，在9分鐘單刀埋門射入，但查捷高夫斯基越位在先，他們「食詐糊」。雖然荷蘭形勢較好，控球較多，但北馬其頓的埋門更有威脅，到22分鐘，查高夫斯基接應彭迪夫的傳球，起右腳遠射，中柱彈出。

24分鐘，輪到荷蘭打快攻，當耶爾馬倫帶到上前場，傳予迪比，迪比再放直線，馬倫推到禁區右路傳中，迪比射入，為荷蘭領先1：0。雖然這個攻勢前有荷蘭球員在後場疑似犯規，但VAR覆核後，入球有效。

北馬其頓正選陣容：4-3-2-1

門將：迪米查夫斯基 後衛：史提列斯杜夫斯基、達高韋高夫斯基、穆斯利奧、阿里奧斯基 防中：伊尼斯巴迪希、艾迪美 攻中：查捷高夫斯基、艾利夫艾馬斯、查高夫斯基 前鋒：彭迪夫

荷蘭正選陣容：3-5-2

門將：史基倫堡 後衛：迪維積、馬菲斯迪歷特、戴利白蘭特 中場：杜費斯、法蘭基迪莊、韋拿杜姆、賴恩格雲貝治、雲安荷特 前鋒：迪比、當耶爾馬倫

C組賽前形勢：荷蘭首兩戰擊敗烏克蘭及奧地利，兩場得6分，加上對賽成績亦比後兩者佳，提早一輪就鎖定小組首名，最後一場對形勢沒有影響。至於包尾的北馬其頓同樣大局已定，兩場得0分，對賽成績又比不上烏克蘭及奧地利，提早一輪篤定出局。C組的懸念在於烏克蘭及奧地利的次名之爭，兩隊賽前同得3分，最後一輪硬碰，勝方可獲次名，負方就第3名。

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