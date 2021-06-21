歐國盃　不斷更新｜C組次名爭奪之戰　烏克蘭鬥奧地利有你冇我

撰文：顏銘輝
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歐洲國家盃C組最後一輪，烏克蘭及奧地利為爭取次名出線正面交鋒！
烏克蘭正選陣容：4-5-1
門將：保舒贊
後衛：卡拉華耶夫、薩巴尼爾、米高拿馬特維恩高、米高蘭高
中場：耶莫蘭高、沙柏蘭高、施多卓克、辛真高、馬利路夫斯基
前鋒：耶梅卓克
奧地利正選陣容：4-3-2-1
門將：丹尼爾巴治文
後衛：史堤芬拉拿、德高域、軒迪列加、阿拉巴
防中：基列斯治、干拉特賴馬、舒拉加
攻中：沙比薩、巴姆加特拿
前鋒：阿拿奧杜域
C組賽前形勢：荷蘭首兩戰擊敗烏克蘭及奧地利，兩場得6分，加上對賽成績亦比後兩者佳，提早一輪就鎖定小組首名，最後一場對形勢沒有影響。至於包尾的北馬其頓同樣大局已定，兩場得0分，對賽成績又比不上烏克蘭及奧地利，提早一輪篤定出局。C組的懸念在於烏克蘭及奧地利的次名之爭，兩隊賽前同得3分，最後一輪硬碰，勝方可獲次名，負方就第3名。
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