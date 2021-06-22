歐國盃　不斷更新｜比利時對芬蘭無紀錄　迪布尼一而再妙傳盧卡古

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-22 03:57

歐洲國家盃B組最後一輪，兩戰全勝的比利時面對芬蘭。比利時的盧卡古、韋素及謝利美杜古上半場都有攻門，但都被芬蘭門將哈迪基救到，兩隊半場互交白卷。

比賽節奏緩慢，比利時也不急着進攻，直至16分鐘才出現首次射門，迪布尼送上致命直線，撕開芬蘭的防守，盧卡古接應入禁區，單刀姿態射遠柱斜出。23分鐘，韋素從右路推橫帶到順，禁區外施射，球速不算快，被哈迪基救到。

32分鐘，芬蘭禁區內混戰，盧卡古控不到皮球，彈到出禁區，無人看管的韋素趕到，娥眉月頂一抽，令人失望地炒高。37分鐘，迪布尼及盧卡古再連線，迪布尼放高波斜傳入禁區，盧卡古頭槌一頂，被哈迪基接實。

42分鐘，謝利美杜古左路發難，入到禁區，推大位起右腳一射，再被哈迪基飛身單手撲出。比利時上半場7射3中，但未能開紀錄，而芬蘭就完全威脅不到比利時禁區，半場連射門都沒有。

芬蘭正選陣容：5-3-2

門將：哈迪基 後衛：拉達拿、杜維奧、阿拿祖利、奧舒奧尼斯、烏羅倫 中場：羅賓盧特、史柏夫、格連卡馬拉 前鋒：普贊柏路、迪姆普基

比利時正選陣容：3-4-3

門將：泰拔高圖爾斯 後衛：保耶達、積臣丹拿雅、華美倫 中場：李安度杜沙特、奇雲迪布尼、韋素、查迪尼 前鋒：謝利美杜古、盧卡古、夏薩特

B組賽前形勢：比利時頭兩場全取6分，提早一輪出線16強，如果他們今輪對芬蘭多取1分，就肯定以首名晉級。芬蘭暫時得3分，因對賽不如同得3分的俄羅斯而排第3位，為了爭取頭兩名出線，今場對比利時都要爭勝。至於俄羅斯靠上輪擊敗芬蘭獲得3分，今場面對丹麥為確保次名席位，亦不會手軟。0分的丹麥更加是背水一戰，只有今仗擊敗俄羅斯才有可能晉級。

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