歐國盃｜同你計數！丹麥如何靠一場贏波　力壓同分芬蘭俄羅斯晉級

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-22 05:32

歐洲國家盃B組最後一輪出現戲劇性的情況，丹麥以4：1大勝俄羅斯，同時比利時以2：0擊敗芬蘭，導致頭兩輪0分的丹麥，最終以3分由榜尾彈上第2位，以小組次名晉級16強。踢完3輪後，丹麥與芬蘭及俄羅斯同得3分，為何次名晉級的不是芬蘭或俄羅斯，而是丹麥呢？這篇文章就跟大家計一計數。

歐國盃B組最後積分榜，比利時首名出線，丹麥取得次名晉級。（歐洲足協官網截圖）

據賽例，當有球隊同分時，先計算對賽成績。如果兩軍同分就簡單，對賽的勝方就會排先，但現在B組是3隊同分，當就要統計3隊之間對賽獲得的分數。翻查分組賽賽績，芬蘭贏丹麥，丹麥贏俄羅斯，俄羅斯贏芬蘭，每隊贏1場，每隊在3隊對賽成績中皆得3分，所以3隊不分高下。

丹麥、芬蘭及俄羅斯之間的對賽，每隊各贏1場

首輪：芬蘭1：0丹麥 次輪：俄羅斯1：0芬蘭 末輪：丹麥4：1俄羅斯

如果3隊對賽成績同分，就要比較3隊對賽之間的得失球。芬蘭首輪贏丹麥1：0，次輪俄羅斯贏芬蘭1：0，末輪丹麥贏俄羅斯4：1。在兩場對賽中，丹麥入4球而失2球，得失球為+2；芬蘭入1球，失1球，得失球為0；俄羅斯入2球而失4球，得失球為-2。因此，3隊按對賽得失球排名，丹麥居首，芬蘭次之，俄羅斯最尾。故此，最後丹麥取得B組次名，芬蘭得B組第3名，而俄羅斯就小組尾。

丹麥、芬蘭及俄羅斯之間的對賽分數及得失球

丹麥（3分；得失球+2）攻入4球而失2球 芬蘭（3分；得失球0）攻入1球而失1球 俄羅斯（3分；得失球-2）攻入2球而失4球

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