歐國盃｜又考數學！昨晚賽果連鎖反應　英格蘭等5隊睇住波晉級

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-22 05:53

恭喜丹麥奇蹟晉級，也恭喜瑞士、英格蘭、捷克、法國、瑞典這5支球隊提早獲得16強資格！慢住，丹麥昨晚有比賽，贏波取得小組次名入16強，但英格蘭、法國等昨晚明明沒有比賽，為何會自動出線？

經過兩晚的比賽，A至C組的分組賽已經踢完，意大利、比利時、荷蘭取得小組首名，威爾斯、丹麥及奧地利獲得小組次名。除了首、次名外，A至C組的第3名都塵埃落定，A組第3名是4分的瑞士，B組第3名是3分的芬蘭，C組的第3名是3分的烏克蘭。

在今屆歐國盃，除了每組首、次名晉級16強外，6支小組第3名當中，分數最好的4隊都可以晉級，最低分的兩隊就出局。暫時踢完3組，瑞士暫時最高分有4分，而芬蘭及烏克蘭就只得3分，所以A組的瑞士先鎖定其中一席最佳小組第3名晉身16強。

那麼英格蘭及法國等呢？首先，D組的英格蘭、捷克，E組的瑞典及F組的法國經過兩輪分組賽後，都肯定可以前3名完成，最差都可以排小組第3位。之後，英格蘭、捷克、瑞典及法國都同樣已得4分，假如他們要跟其他小組第3名比較分數時，肯定比3分的芬蘭及烏克蘭高，一定不會是墊底出局的兩隊。

因此，英、捷、瑞、法4隊憑住鎖定小組前3位，加上分數有4分比芬蘭及烏克蘭高，他們得以在第3輪比賽前獲得16強資格。當然，這4隊暫時都在各自的小組領先，他們很大機會最終以小組首或次名入淘汰賽。

歐國盃A至F組介紹：

歐國盃A組｜ViuTV免費直播兩場首輪分組賽 意大利回歸大賽抽好籤

歐國盃B組｜比利時最強但一位置存隱憂 初哥芬蘭以守為攻鬥群雄

歐國盃C組｜荷蘭後防失擎天柱 北馬其頓首戰大賽不容忽視

歐國盃D組｜英格蘭爭冠有大半主場之利 與同組球隊甚有淵源

歐國盃E組｜西班牙受肺炎陰霾籠罩 利雲度夫斯基繼續單天保至尊

歐國盃F組｜上屆冠亞軍齊陷死亡之組 法德葡三熱門為出線爭崩頭

【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

歐國盃｜睇波必備資料！24支決賽周球隊球員名單全錄 附球衣號碼

24路大軍名單（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

每隊預計最佳陣容（按圖放大）：