【亞協盃】防疫安排混亂影響備戰　理文明撼東方：適者生存

亞協盃J組分組賽明（22）日正式展開，疫情下香港將主辦這項大賽，令本港代表東方龍獅及理文有主場之利。
不過部份防疫安排被指混亂，也影響球員備戰，兩隊將帥如何回應？
東方跟理文為出戰亞協盃，兩隊上周六起已進入隔離泡泡，職球員入住指定酒店，並只能於訓練及比賽時離開房間。據指有關防疫措施甚為嚴謹，除要求大軍每日到球場前必須檢測，部份曾赴巴林踢世界盃外圍賽的港隊職球員出入酒店時、每部升降機更只可容納1人，避免跟外人接觸；然而眾人又會登上同一旅遊巴前往球場。
林恩許於Instagram發放限時動態，對部份隔離措施表達不滿。（網上截圖）
按圖睇更多球員對今次防疫及隔離安排的意見：
隔離泡泡安排混亂 球員吐苦水
東方龍獅球員林恩許及梁冠聰，近日就在社交網站表達意見，包括不滿檢疫輪候時間過長、工作人員安排混亂、旅遊巴及膳食「遲到」等。林恩許在賽前記者會被問及有關情況，大感無奈，「事實就是這樣（It is what it is），情況很艱難，但我們也不能改變。只能繼續盡職業球員的責任。」
東方新帥盧比度（右）跟中場林恩許（左），以視像會議形式出席賽前記者會。（網上截圖）
雖然東方有辛祖、盧卡斯、迪高離隊，外援艾華度及利馬等又受傷，人腳緊拙，但林恩許仍對出戰亞洲賽感高興，揚言球隊參賽並非「湊腳」，會全力爭勝。
取代李志堅擔任主教練的盧比度首度領軍，他透露球隊正經歷轉型，陣容欠深度、難有不同踢法，或許非參加亞協盃的最佳時機，「讓年青球員多汲取經驗，體會如何做個職業球員，對他們來說會是個考驗。」
東方龍獅參戰2021亞協盃20人大軍名單：（按圖放大）
理文期望闖4強 陳曉明：適者生存
東方首戰會硬撼老對手理文，「黃黑軍團」主帥陳曉明指對方或因換帥帶來化學作用，不會輕敵，「跟港超時比較，他們可能會踢得攻保守，我們要拆解這難題。」
隊長列斯奧認為，一周三戰的賽程不容許球員犯任何錯誤；陳曉明補充在防疫限制下，能找到方法助球員適應新常態的球隊，便會是贏家。
理文主教練陳曉明認為今次亞協盃是適者生存的遊戲。（理文提供）
「各種措施當然影響備戰，但所有隊也面對這情況，適者生存。我們犧牲了休息、跟家人相處的時間，就是要專注比賽。」
他指球隊目標不止於晉級淘汰賽，還希望闖入四強或決賽，「從香港隊回來的球員仍有待操起狀態，但我相信沒有大問題。若明天贏波，希望會是個好開始，在亞協盃愈行愈遠。」
理文參戰2021亞協盃23人大軍名單：（按圖放大）
蒙古台灣代表不容忽視
東方與理文會跟蒙古代表220體育會，及台灣球隊臺南市FC爭奪小組首名出線資格。220體育會是去屆蒙古超級聯賽冠軍，今年首度征戰亞洲舞台。
隊內最值得留意是10號仔本土球員尼亞馬索爾（Naranbold Nyam-Osor），他暫以8個入球成為蒙古國家隊最高入球紀錄保持者。而220體育會陣中亦有兩名日援岩橋聡志及立石爽志，二人均司職中場前位置。
220體育會抵港後曾在香港大球場練習，全隊大合照留念。（Athletic 220 FC Facebook）
至於臺南市FC同時首度參賽，這支上季台灣企業甲組聯賽盟主有不少香港球迷熟悉面孔。守門員潘文傑是中華台北首席門將，兩年前一度傳出加盟當時仍征戰港超的和富大埔；外援海地國腳班吉（前稱班奇）在效力航源期間已在亞協盃跟香港球隊交過手，曾於鬥大埔時貢獻1入球1助攻技驚四座。
另外，臺南市FC亦有5位球員入選中華台北世界盃外圍賽大軍名單，包括隊長吳俊青。這位中場日前更攻破科威特大門，香港球隊定必要多加防範。
班吉曾在亞協盃為另一台灣代表航源射破和富大埔。（資料圖片／袁志浩攝）
賽事開放入場 部份場次有直播
今屆亞協盃J組以賽會制在香港舉行，所有賽事均開放觀眾入場，票價劃一50元正，惟入場人數不得超過座位數目的75%，且限只能4人連坐。入場球迷亦必須填寫健康申報表、戴口罩及量體溫等。
Now 633頻道會直播部份分組賽，包括東方龍獅及理文的首兩場賽事，至於最後一輪比賽直播詳情，尚有待落實及公布。
2021亞協盃J組賽程：
6月23日
16：00 將軍澳運動場 台南市FC（台灣） Vs 220體育會（蒙古）
20：00 香港大球場 東方龍獅 Vs 理文
6月26日
16：00 香港大球場 220體育會（蒙古） Vs 東方龍獅
20：00 將軍澳運動場 理文 Vs 台南市FC（台灣）
6月29日
20：00 將軍澳運動場 220體育會（蒙古） Vs 理文
20：00 香港大球場 東方龍獅 Vs 台南市FC（台灣）