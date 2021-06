【亞協盃】防疫安排混亂影響備戰　理文明撼東方：適者生存

撰文: 袁志浩 最後更新日期: 2021-06-22 17:12

亞協盃J組分組賽明(22)日正式展開,疫情下香港將主辦這項大賽,令本港代表東方龍獅及理文有主場之利。 不過部份防疫安排被指混亂,也影響球員備戰,兩隊將帥如何回應?

東方跟理文為出戰亞協盃,兩隊上周六起已進入隔離泡泡,職球員入住指定酒店,並只能於訓練及比賽時離開房間。據指有關防疫措施甚為嚴謹,除要求大軍每日到球場前必須檢測,部份曾赴巴林踢世界盃外圍賽的港隊職球員出入酒店時、每部升降機更只可容納1人,避免跟外人接觸;然而眾人又會登上同一旅遊巴前往球場。

林恩許於Instagram發放限時動態,對部份隔離措施表達不滿。(網上截圖)

隔離泡泡安排混亂 球員吐苦水

東方龍獅球員林恩許及梁冠聰,近日就在社交網站表達意見,包括不滿檢疫輪候時間過長、工作人員安排混亂、旅遊巴及膳食「遲到」等。林恩許在賽前記者會被問及有關情況,大感無奈,「事實就是這樣(It is what it is),情況很艱難,但我們也不能改變。只能繼續盡職業球員的責任。」

東方新帥盧比度(右)跟中場林恩許(左),以視像會議形式出席賽前記者會。(網上截圖)

雖然東方有辛祖、盧卡斯、迪高離隊,外援艾華度及利馬等又受傷,人腳緊拙,但林恩許仍對出戰亞洲賽感高興,揚言球隊參賽並非「湊腳」,會全力爭勝。

取代李志堅擔任主教練的盧比度首度領軍,他透露球隊正經歷轉型,陣容欠深度、難有不同踢法,或許非參加亞協盃的最佳時機,「讓年青球員多汲取經驗,體會如何做個職業球員,對他們來說會是個考驗。」

理文期望闖4強 陳曉明:適者生存

東方首戰會硬撼老對手理文,「黃黑軍團」主帥陳曉明指對方或因換帥帶來化學作用,不會輕敵,「跟港超時比較,他們可能會踢得攻保守,我們要拆解這難題。」

隊長列斯奧認為,一周三戰的賽程不容許球員犯任何錯誤;陳曉明補充在防疫限制下,能找到方法助球員適應新常態的球隊,便會是贏家。

理文主教練陳曉明認為今次亞協盃是適者生存的遊戲。(理文提供)

「各種措施當然影響備戰,但所有隊也面對這情況,適者生存。我們犧牲了休息、跟家人相處的時間,就是要專注比賽。」

他指球隊目標不止於晉級淘汰賽,還希望闖入四強或決賽,「從香港隊回來的球員仍有待操起狀態,但我相信沒有大問題。若明天贏波,希望會是個好開始,在亞協盃愈行愈遠。」

蒙古台灣代表不容忽視

東方與理文會跟蒙古代表220體育會,及台灣球隊臺南市FC爭奪小組首名出線資格。220體育會是去屆蒙古超級聯賽冠軍,今年首度征戰亞洲舞台。

隊內最值得留意是10號仔本土球員尼亞馬索爾(Naranbold Nyam-Osor),他暫以8個入球成為蒙古國家隊最高入球紀錄保持者。而220體育會陣中亦有兩名日援岩橋聡志及立石爽志,二人均司職中場前位置。

220體育會抵港後曾在香港大球場練習,全隊大合照留念。(Athletic 220 FC Facebook)

至於臺南市FC同時首度參賽,這支上季台灣企業甲組聯賽盟主有不少香港球迷熟悉面孔。守門員潘文傑是中華台北首席門將,兩年前一度傳出加盟當時仍征戰港超的和富大埔;外援海地國腳班吉(前稱班奇)在效力航源期間已在亞協盃跟香港球隊交過手,曾於鬥大埔時貢獻1入球1助攻技驚四座。

另外,臺南市FC亦有5位球員入選中華台北世界盃外圍賽大軍名單,包括隊長吳俊青。這位中場日前更攻破科威特大門,香港球隊定必要多加防範。

班吉曾在亞協盃為另一台灣代表航源射破和富大埔。(資料圖片/袁志浩攝)

賽事開放入場 部份場次有直播

今屆亞協盃J組以賽會制在香港舉行,所有賽事均開放觀眾入場,票價劃一50元正,惟入場人數不得超過座位數目的75%,且限只能4人連坐。入場球迷亦必須填寫健康申報表、戴口罩及量體溫等。

Now 633頻道會直播部份分組賽,包括東方龍獅及理文的首兩場賽事,至於最後一輪比賽直播詳情,尚有待落實及公布。