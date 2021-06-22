歐國盃｜基莫亞確診累街坊　英兩將或要隔離　修夫基：我諗唔明

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-22 14:09

蘇格蘭新星中場基莫亞突然宣布感染新冠肺炎，生死戰前傳來壞消息。 一人確診，兩軍頭痕，英格蘭的美臣蒙特及芝維爾或成為密切接觸者，可能迎來10日的隔離。

「英蘇大戰」光芒四射的中場基莫亞（Billy Gilmour），協助球隊逼和英格蘭外，賽後更獲選為最佳球員。基莫亞成為蘇格蘭中場重要的棋子，原本甚有機會對克羅地亞的生死戰中登場，可惜大戰當前發現確診新冠肺炎，篤定無緣在最後一場分組賽披甲。

蘇格蘭中場基莫亞患新冠肺炎 無緣出線生死戰鬥克羅地亞

20歲蘇格蘭小將基莫亞一戰成名 首次國際賽正選閃耀中場

基莫亞在英蘇大戰掌管中場，表現亮眼，當選最佳球員。（Getty Images）

【基莫亞逢首度正選就有MVP？！】

基莫亞缺陣，上仗甚有起色的蘇格蘭中場，看來今屆也不復見，主帥奇勒又要「搲爆頭」如何部署生死戰。這名車路士新星中招，意味上仗與英格蘭交手時可能已有病毒在身，同場的球員也有感染風險。

美臣蒙特與基莫亞二人在場上短兵相接，賽後老友鬼鬼地傾近半小時。（Getty Images）

「基莫亞發動全身」，竟然是英軍先受其害。效力車路士的美臣蒙特及芝維爾，賽後與基莫亞閒聊兩句並相擁致意，豈料這一舉隨時影響他們的歐國盃旅程，事關他們二人有機會被英格蘭衛生部門列為密切接觸者，一旦成真的話將要接受隔離。

根據英國傳媒報道，3名車路士球員在球員通道聊天近25分鐘。英軍主帥修夫基直言已作好最壞打算，蒙特與芝維爾需要由上周五起計算的10日隔離。

美臣蒙特與芝維爾成為「基莫亞群組」的一員。（資料圖片／Getty Images）

英格蘭竟然有兩名球員受影響或需要隔離，蘇格蘭方面卻沒有球員被列為密切接觸者。蘇格蘭隊長羅拔臣曾在Instagram上載限時動態，與麥甘尼及基莫亞齊齊打乒乓球，當基莫亞確診消息一出，羅拔臣立即刪除影片，二人亦不用接受隔離，可以在今晚深夜出戰。

反而是對手球員需要隔離，修夫基亦百思不得其解，「我不想另起話題，但他們共用同一個更衣室，卻沒有球員是緊密接觸者，我完全不明白這衛生條例如何運作。」難道「刪Post」真的可以保平安？

【基莫亞對英格蘭表現出色，希望圖中各人身體健康】（按圖放大）

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歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

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