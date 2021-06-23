歐國盃　不斷更新｜莫迪歷為克羅地亞再領先　腳面一拉遠射入網

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-23 04:34

歐洲國家盃D組，蘇格蘭在格拉斯哥主場迎克羅地亞，兩隊都要爭取贏波出線。

17分鐘，克羅地亞組織進攻，中場分到右邊傳中，比列錫在禁區內力壓奧當納起跳頂橫，尼高拉華錫心口一控，在失去平衡前斜身射入，領先1：0。蘇格蘭明明在禁區內有足夠人手，但都看管不到兩位克羅地亞進攻球員。

22分鐘，莫迪歷遠射高出。

24分鐘，安德魯羅拔臣入到禁區傳中，看管賴登戴基斯的克羅地亞中堅杜馬高維達滑倒，約翰麥甘尼找到機會起右腳熨射，被利華高域救到。

40分鐘，比列錫邊路發難，從左路帶入禁區，推大位起右腳一射高出。

42分鐘，蘇格蘭先在右路傳中，未見威脅，輾轉去到左邊的羅拔臣腳下，羅拔臣在禁區邊K角位斬入去，引起克羅地亞禁區內的混亂。杜馬高維達解圍不遠，娥眉月頂的卡林麥基哥及時趕到，一控推到禁區頂，起右腳一射入網，攻入蘇格蘭近25年來首個歐國盃入球，也是他們23年來首個大賽入球，追成1：1。

克羅地亞上半場的控球接近7成，但講進攻效力卻不如蘇格蘭，「格仔軍團」上半場製造到6次埋門，但得2次中目標，相反蘇格蘭4射3中。

50分鐘，左閘加華度爾跑到中路，接應隊友直線，走位入到蘇格蘭的禁區，單刀埋門，但被大衛馬素爾出迎封到。

56分鐘，莫迪歷放高波上前場，比列錫入楔，面對大衛馬素爾一抽，被對方擋到，但旁證指越位在先。

59分鐘，蘇格蘭左路傳中，中場約翰麥甘尼衝到遠柱位接應，一射斜出。

62分鐘，克羅地亞左路傳中，蘇格蘭禁區內雖然人多，但截不到對方接連的傳球，高華錫再橫傳到禁區頂，莫迪歷第一時間起右腳腳面一拉射入，為球隊再次領先。

75分鐘，高華錫禁區外起腳，角度太正中，被大衛馬素爾接實。

克羅地亞正選陣容：4-2-3-1

門將：利華高域 後衛：祖蘭奴域、洛夫雲、杜馬高維達、加華度爾 防中：高華錫、波索域 攻中：比列錫、莫迪歷、尼高拉華錫 前鋒：般奴柏高域

蘇格蘭正選陣容：3-5-2

門將：大衛馬素爾 後衛：麥湯米尼、格蘭漢尼、基蘭泰亞尼 中場：奧當納、史超活岩士唐、約翰麥甘尼、卡林麥基哥、安德魯羅拔臣 前鋒：查阿當斯、賴登戴基斯

D組賽前形勢：捷克及英格蘭同得4分，已經提早獲得出線席位，捷克以較佳得失球排榜首，所以如果英格蘭末輪與捷克和波的話，捷克就會取得首名出線，而英格蘭就得次名。如果英格蘭想得首名晉級的話，今場一定要擊敗捷克，但D組首名在16強會對「死亡F組」的次名，有機會遇上法國、德國或葡萄牙，所以英格蘭會不會有走線的考慮呢？至於克羅地亞及蘇格蘭同得1分，克羅地亞以較佳得失球排第3，兩隊末輪正面交鋒，都要爭取3分出線，若果兩隊和波，則是兩敗俱傷，一起出局。

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