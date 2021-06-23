歐國盃｜沙卡首度擔正即膺最佳球員　「溫布萊出戰感覺超正」

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-23 09:41

歐洲國家盃D組最後一戰，英格蘭一球小勝捷克首名晉級，16強將硬撼死亡之組其中一隊。 英軍主帥修夫基今仗派出布卡約沙卡上陣披甲，這名小將在右路憑個人能力多次製造攻勢，為英格蘭增添生氣，賽後更獲選為今仗最佳球員。

美臣蒙特與芝維爾需要隔離缺陣，加上早以穩奪晉級資格，主帥修夫基趁機變陣，派出基亞利殊及布卡約沙卡，二人合力炮製首個入球，報答修夫基的信任。

沙卡引球出擊，中圈附近擺脫對手，與隊友配合殺入禁區再傳中，雖然未能直接攻門，控球權仍在英軍腳下，基亞利殊再在左路斬中，史達寧遠柱近門頭槌建功，12分鐘攻入全場唯一入球。

英格蘭又靠史達寧奠勝首名晉級 踢捷克落小組第3名

沙卡與基亞利殊配合，合力炮製今場唯一的入球。（Getty Images）

【多角度看史達寧頭槌建功一刻】

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年僅19歲的沙卡在阿仙奴是進攻的泉源，今仗亦踢出在球會的表現，多次在右路以個人能力突破，並錄得5次成功引球過人，為捷克防線產生不少威脅，即使他在末段被調離場，賽後仍然獲選為今仗最佳球員，對這名新星的一大認可。

布卡約沙卡在修夫基的鼓勵下，今仗在右路多次向捷克防線進襲。（Getty Images）

首度大賽擔正的布卡約沙卡，今仗為英軍注入活力，毫無半點怯場，全因修夫基的一句話，「我們今仗前已經順利出線，我們有空間踢得更自由，修夫基賽前告訴我，場上放膽表現自己，就像去季在阿仙奴出戰一樣，所以我在今仗踢得更有侵略性。」

在溫布萊球場為代表隊披甲，是不少英格蘭球員的目標，沙卡今仗終於做到了，更在家人見證獲得最佳球員的殊榮，這名阿仙奴新星直言感覺超正，「我首次在溫布萊出戰，這是難忘的經歷，尤其是當我不斷聽到球迷高呼我的名字的時候，加上我舊居就在附近，整體感覺非常好。」

沙卡首度在大賽為英軍正選披甲，隨即獲得最佳球員的殊榮。（Getty Images）

另外，英格蘭以小組首名躋身淘汰賽，將與「死亡F組」的次名爭入8強，大有可能硬撼法國﹑德國或葡萄牙。英軍分組賽僅攻入兩球，3仗卻一球不失，對上一次大賽分組賽力保清白之身，已經是1966年世界盃，當年英軍最終主場奪冠而回。

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【暫時12支球隊獲得16強席位（按圖放大）】

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