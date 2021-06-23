歐國盃｜35歲莫迪歷妙射再創紀錄　「他的入球殺死了球賽」

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-23 11:48

「這個入球令我們元氣大傷，莫迪歷今場表現神乎其技！」蘇格蘭不敵克羅地亞出局，主將泰亞尼賽後輸得心服口服。 莫迪歷在關鍵時刻挺身而出，攻入妙絕一球，加上一個助攻，領軍在生死戰報捷晉級，即使年屆35歲依然撐起球隊。

歐洲國家盃D組生死戰，蘇格蘭主場迎戰克羅地亞，兩軍上半場打成1：1平手，克羅地亞中場大腦莫迪歷在關鍵時刻展示級數，無人看管下以右腳腳面妙射破網，及後開出角球造就比列錫（Ivan Perisic）搶點頭槌建功，克羅地亞以3：1力克蘇格蘭，後來居上以次名晉身16強，將以E組次名爭晉級。

莫迪歷腳面遠射兼獻助攻 克羅地亞升上次名送蘇格蘭出局

莫迪歷一傳一射，領克羅地亞力克蘇格蘭晉級。（路透社）

【莫迪歷遠射建功，克羅地亞再度領先】

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莫迪歷以35歲286日在歐國盃舞台取得入球，成為克羅地亞史上最年長的入球球員，他同時以22歲273日之齡，是克羅地亞最年輕在歐國盃建功的球員。

克羅地亞在俄羅斯世界盃勇奪亞軍後，文迪蘇傑及拿傑迪錫等主將先後退出國家隊，靈魂人物莫迪歷未言退，依然撐起克羅地亞半邊天。年屆35歲的莫迪歷踢足全場，貢獻一傳一射外，一個關鍵傳送及100%盤球成功率等數據，證明他依然是克羅地亞的核心。

莫迪歷年屆35歲，依然控制克羅地亞中場。（Getty Images）

【莫迪歷助攻，比列錫為克羅地亞頂成3：1】

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兩戰僅得1分，今仗驚險出線，莫迪歷賽後不禁鬆一口氣，激動地跪在地上慶祝，並露出滿足的笑容。這名皇馬中場坦言前兩仗表現未如理想，今仗終有改善，並希望保持今場水平，「這是重要的一場勝仗，我們的表現比上兩場有改善，若我們保持今場的發揮，我們有力威脅所有球隊。」

莫迪歷賽後直言以今仗表現，有力威脅列強。（Getty Images）

兩軍1：1時戰情膠著，莫迪歷重要關頭攻入重要一球，扭轉球賽的形勢，這名「格仔軍團」隊長直言這是關鍵的入球，重點是為球隊帶來勝利。

莫迪歷的入球殺死了比賽，蘇格蘭兩大主力異口同聲認同這一點，隊長安德魯羅拔臣表示「他（莫迪歷）控制全場戰局，並攻入完美的入球，這是我們落敗的原因。效力阿仙奴的泰亞尼直言當莫迪歷建功後，他知道球隊出線的機會渺茫，「莫迪歷的入球使我們元氣大傷，因為我們知道沒有辦法攻入兩球，而莫迪歷及全隊克羅地亞的表現非常出眾。」

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蘇格蘭隊長羅拔臣直言輸得心服口服。（路透社）

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