亞冠盃│NowTV直播傑志對泰港　藍鳥新舊融合冀創歷史：沒什麼可輸

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-23 18:29

香港球隊傑志明晚（23日）將出戰2021亞冠盃分組賽J組首戰，鬥去屆泰超半程冠軍泰港FC。 跟3年前首戰亞冠相比，「藍鳥」陣容大變、有多位新血加入。隊長黃洋指球隊目標是再創歷史，爭取晉級淘汰賽。

「藍鳥」事隔3年再度出戰亞洲最高舞台，惟已人面全非，與2018年大軍名單相比，今年僅得艾里奧、黃洋、艾力士、唐建文、郭劍橋、鄭展龍及丹尼仍隨隊遠征泰國。

球隊雖有新科香港足球先生丹恩奴域坐鎮，隊長黃洋卻坦言隊內「新丁」眾多，預計需時適應；自己則抱更進一步的心態，「跟傑志的方針相同，每年在本地賽或亞洲賽，都希望有所突破。」

港足日與夜．丹恩奴域1｜不吃早餐只喝咖啡 嚴謹就是神鋒的魔藥

港足日與夜．丹恩奴域2｜失敗從來非選項 誓要成為最佳那個

重溫2018年傑志首度出戰亞冠盃的精彩畫面：

+ 23 + 23 + 23

黃洋本身出身於上海申花青年軍，他指出廣州隊（前稱廣州恒大）雖然會派年青球員參賽，但絕不能輕敵，「廣州、上海及山東等青年軍水準，是中國最高的一批。明白大家對傑志有很大期望，我們會盡力踢，目標是創造歷史，出線淘汰賽。」

傑志隊長黃洋出席賽前記者會，他表示希望創造歷史。（傑志提供）

2021亞冠盃傑志21人大軍名單：（按圖放大）

+ 15 + 15 + 15

港隊新血初踏最高舞台 安永佳：沒什麼可輸

兩年前在亞冠盃外圍賽不敵馬來西亞霹靂體驗「震撼教育」，18歲小將陳晉一希望借助剛代表港隊踢世界盃外圍賽的經驗，提升自己在球會的表現。「亞洲最好的外援及球員都雲集於此，很期待可以跟他們一起競爭，挑戰更高水平。」

同是首嚐亞冠正賽滋味的港隊前鋒安永佳，認為今次旅程是展示香港球員能力的大好時機，「我們是被看低的一隊，沒有什麼可以輸，希望傑志可令球迷留下深刻印象；自己也能延續佳態，爭取入球。」

傑志前鋒安永佳首度出戰亞冠盃，他希望球隊表現能令球迷留下印象。（傑志提供）

傑志大軍出發情況，抵埗後須檢疫及進入隔離泡泡：（按圖放大）

+ 14 + 14 + 14

首戰撼泰港 NowTV直播

傑志首戰對手泰港，今屆首度參加亞冠盃分組賽。根據資料，過去10支踢過亞冠的泰國球隊當中，僅得巴吞聯在亞冠地標戰贏波（2012年）。

藍鳥主帥朱志光指泰港踢得「有耐性」，會利用側擊或前鋒走敵軍身後製造空位，且行軍速度高，球員亦有一定對抗性跟個人技術。不過，他強調教練團有收集對手比賽片段研究，「大家完季都有一段時間。他們羅致了新球員，或會產生新化學作用，但我們仍未掌握到，要看臨場發揮及調動。」

按圖即睇傑志亞冠盃同組對手簡介，以及了解各隊焦點球員：

今屆賽事因疫情不設主客制、改行賽會制，傑志需於16日內踢6場硬仗，無疑是對球員及教練的考驗。陳晉一表示知道賽事有直播，呼籲球迷繼續支持，「有球迷關注很鼓舞、很激勵。我們不會辜負大家，會踢出120分努力。」

Now 633頻道將直播今屆亞冠盃部份分組賽，當中包括傑志首兩場分組賽對泰港及大阪櫻花，並設廣東話評述，至於餘下賽事的直播安排，則有待公布。

傑志亞冠盃賽程： 6月24日 10：00pm（HKT） 傑志 Vs 泰港FC（泰國） 6月27日 10：00pm（HKT） 大阪櫻花（日本） Vs 傑志 6月30日 10：00pm（HKT） 廣州隊（中國） Vs 傑志 7月3日 10：00pm（HKT） 傑志 Vs 廣州隊（中國） 7月6日 10：00pm（HKT） 泰港FC（泰國） Vs 傑志 7月9日 6：00pm（HKT） 傑志 Vs 大阪櫻花（日本）

2021亞冠盃分組賽，參賽的東亞區球隊一覽：