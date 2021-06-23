亞冠盃│NowTV直播傑志對泰港　藍鳥新舊融合冀創歷史：沒什麼可輸

香港球隊傑志明晚（23日）將出戰2021亞冠盃分組賽J組首戰，鬥去屆泰超半程冠軍泰港FC。
跟3年前首戰亞冠相比，「藍鳥」陣容大變、有多位新血加入。隊長黃洋指球隊目標是再創歷史，爭取晉級淘汰賽。
「藍鳥」事隔3年再度出戰亞洲最高舞台，惟已人面全非，與2018年大軍名單相比，今年僅得艾里奧、黃洋、艾力士、唐建文、郭劍橋、鄭展龍及丹尼仍隨隊遠征泰國。
球隊雖有新科香港足球先生丹恩奴域坐鎮，隊長黃洋卻坦言隊內「新丁」眾多，預計需時適應；自己則抱更進一步的心態，「跟傑志的方針相同，每年在本地賽或亞洲賽，都希望有所突破。」
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重溫2018年傑志首度出戰亞冠盃的精彩畫面：
黃洋本身出身於上海申花青年軍，他指出廣州隊（前稱廣州恒大）雖然會派年青球員參賽，但絕不能輕敵，「廣州、上海及山東等青年軍水準，是中國最高的一批。明白大家對傑志有很大期望，我們會盡力踢，目標是創造歷史，出線淘汰賽。」
傑志隊長黃洋出席賽前記者會，他表示希望創造歷史。（傑志提供）
2021亞冠盃傑志21人大軍名單：（按圖放大）
港隊新血初踏最高舞台 安永佳：沒什麼可輸
兩年前在亞冠盃外圍賽不敵馬來西亞霹靂體驗「震撼教育」，18歲小將陳晉一希望借助剛代表港隊踢世界盃外圍賽的經驗，提升自己在球會的表現。「亞洲最好的外援及球員都雲集於此，很期待可以跟他們一起競爭，挑戰更高水平。」
同是首嚐亞冠正賽滋味的港隊前鋒安永佳，認為今次旅程是展示香港球員能力的大好時機，「我們是被看低的一隊，沒有什麼可以輸，希望傑志可令球迷留下深刻印象；自己也能延續佳態，爭取入球。」
傑志前鋒安永佳首度出戰亞冠盃，他希望球隊表現能令球迷留下印象。（傑志提供）
傑志大軍出發情況，抵埗後須檢疫及進入隔離泡泡：（按圖放大）
首戰撼泰港 NowTV直播
傑志首戰對手泰港，今屆首度參加亞冠盃分組賽。根據資料，過去10支踢過亞冠的泰國球隊當中，僅得巴吞聯在亞冠地標戰贏波（2012年）。
藍鳥主帥朱志光指泰港踢得「有耐性」，會利用側擊或前鋒走敵軍身後製造空位，且行軍速度高，球員亦有一定對抗性跟個人技術。不過，他強調教練團有收集對手比賽片段研究，「大家完季都有一段時間。他們羅致了新球員，或會產生新化學作用，但我們仍未掌握到，要看臨場發揮及調動。」
按圖即睇傑志亞冠盃同組對手簡介，以及了解各隊焦點球員：
今屆賽事因疫情不設主客制、改行賽會制，傑志需於16日內踢6場硬仗，無疑是對球員及教練的考驗。陳晉一表示知道賽事有直播，呼籲球迷繼續支持，「有球迷關注很鼓舞、很激勵。我們不會辜負大家，會踢出120分努力。」
Now 633頻道將直播今屆亞冠盃部份分組賽，當中包括傑志首兩場分組賽對泰港及大阪櫻花，並設廣東話評述，至於餘下賽事的直播安排，則有待公布。
傑志亞冠盃賽程：
6月24日 10：00pm（HKT）
傑志 Vs 泰港FC（泰國）
6月27日 10：00pm（HKT）
大阪櫻花（日本） Vs 傑志
6月30日 10：00pm（HKT）
廣州隊（中國） Vs 傑志
7月3日 10：00pm（HKT）
傑志 Vs 廣州隊（中國）
7月6日 10：00pm（HKT）
泰港FC（泰國） Vs 傑志
7月9日 6：00pm（HKT）
傑志 Vs 大阪櫻花（日本）