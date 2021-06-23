【亞協盃】葉鴻輝罕有犯錯　逾兩千球迷見證理文奪隊史首勝

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-23 21:59

東方龍獅與理文今晚（23日）於香港大球場合演亞協盃「香港打吡」，結果人腳不整的東方因守門員葉鴻輝一記犯錯，以0：1落敗。全取3分的理文今屆首度參戰，即在亞協地標戰開齋，取得球會於亞洲舞台的史上首場勝仗。 疫情下亞洲足協及足總為賽事設下多項防疫限制，令今場比賽部份畫面變得別開新面，最終吸引超過兩千名球迷入場觀戰。

新冠肺炎疫情下，香港自2019年11月世界盃亞洲區外圍賽後，首度再舉辦國際足球賽事。早前已進入隔離泡泡的兩支香港代表東方龍獅跟理文，今晚於香港大球場碰頭，賽會嚴陣以待。球迷在遵從各種防疫措施下，僅獲安排於高層及廂房層看台觀戰，記者也被禁於草地拍攝，只能在龍門後的低層觀眾席工作。

至於場內工作人員——不論是電視直播攝影師，或是持旗手都身穿全副保護裝備。兩隊踏入球場之後，亦有別於過往一字排開列隊，改為面對面企並鼓掌，別開新面。不過這也無損入場比賽氣氛，賽事在天氣不穩下仍有2326名球迷入場支持。

兩隊入場時負責持旗的工作人員穿起全副保護衣物，跟球員及球證形成強烈對比。（梁鵬威攝）

無鋒陣東方防線犯錯 理文先開紀錄

香港代表在分組賽被看高一線，因此今場勝方大有機會爭取唯一出線席位。東方受傷兵及離隊潮困擾下，僅派出林恩許及王力威兩名外援，射手艾華頓先列後備；剛隨港隊出戰世盃外的葉鴻輝、基頓、梁冠聰、馮慶燁及黃威等都擔正。

至於理文陣容相對完整，前線由韓援金承龍夥拍巴西翼鋒基華尼頓跟李康廉；中場延續港超時排陣，以顏樂楓與黃俊皓踢雙防中。外援荷西安祖則與經驗老到的列斯奧鎮守中路，並由徐宏傑與曾錦濤出任左右兩閘。

球迷須接受防疫檢查（按圖放大）

開賽「黃黑軍團」雖主導局面，擺出「無鋒陣」的東方卻先製造威脅，利用後場長傳予兩翼王力威跟鍾偉強快放，挑戰敵軍防線。理文戰至中段有黃皓俊傷出，由中村祐人入替；26分鐘即先開紀錄。亞哥斯達把握葉鴻輝犯錯搶得來球，橫傳基華尼頓射入空門。兩分鐘後中村祐人禁區內起左腳施射，皮球欠力度卻越過葉鴻輝，惟東方有黃梓浩護空門。

完半場前東方右路開出角球大漏，鍾偉強尾柱擺大位再傳中，王力威雖搶點成功，頭槌卻偏離目標，半場理文領先1：0。

基華尼頓表現活躍 葉鴻輝將功補過

換邊後理文繼續控制戰局，50分鐘李康廉左路推進，傳至後上疊瓦的基華尼頓腳下，此子扣過3名守衛後回傳至禁區頂，由亞哥斯達掃把腳撞射中柱彈走。1分鐘後理文再進襲，中村祐人直線妙傳基華尼頓入楔，他左路用右腳燙射遠柱又僅僅斜出。

兩隊節奏加快，東方55分鐘錯失黃金機會，黃威接應王力威右路斬中，於無人看管下頂彈地波出界；轉頭又輪到理文反擊，亞哥斯達力壓黃梓浩頂中楣，東方後防方鬆一口氣。

亞哥斯達把握葉鴻輝犯錯，不貪功地橫傳隊友先開紀錄。（梁鵬威攝）

之後東方換入艾華頓，以及年輕球員鄭子森及馬希偉，形勢未見起色。金承龍73分鐘主射罰球省中人牆改變方向，葉鴻輝反應快用腳擋走將功補過。結果理文保持1：0勝果完場，在隊史首場亞協盃分組賽即旗開得勝，全取3分。

不過由於頭場臺南市FC憑中華台北國腳陳瑞杰梅開二度，及陳威全窄角度破門，以3：0大勝蒙古代表220體育會，取得台灣球隊亞協盃史上首勝；理文暫因得失球差屈居次席，東方則排第三。