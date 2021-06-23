【亞協盃】陳曉明相隔10載重返亞協舞台　放下包袱重新出發

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-24 00:09

理文於今屆亞協盃旗開得勝，今（23日）晚擊敗東方創下隊史。領軍的陳曉明2011年亦曾帶領天水圍飛馬征戰相同賽事，10年後他重返這個舞台，別有一番感受。

理文雖僅以1球僅挫東方，但照樣順利拿下球隊於亞協盃首場勝利。主帥陳曉明認為球員非在最佳狀態，未發揮預期水準，卻對賽果感到滿意。

他說：「節奏轉換不理想，也多次射中柱及橫楣。如果能及早攻入第二球，便能控制比賽、減低壓力。」他透露有球員尾段抽筋，「情況連踢港超也不會發生」，惟體諒有些球員已1個月沒比賽；有些則從巴林返港、因時差問題而失眠，場上或過於緊張而失準。

理文以1：0小勝東方，但陳曉明認為球隊「Underperform」。（梁鵬威攝）

陳曉明10年後再返亞協 「放低包袱」

「黃黑軍團」正式成軍只有4年，今日再寫下歷史新章。陳曉明慨嘆「每1球、每1分都有意義」，指出雖然球迷期望高，仍會保持謙虛的心逐場應付餘下比賽。

執教多時的他10年前便曾帶領天水圍飛馬出戰亞協，惜當屆於分組賽出局。陳曉明強調自己只會向前看，「當時的我非現在的我；當時人腳也跟現在有差別。我不會望回頭，放低包袱吧，把今次當作是新體驗，否則很難進步。」

陳曉明賽後接受訪問，被身穿保護衣的工作人員包圍，場面趣怪。（梁鵬威攝）

盧比度首領軍：我喜歡挑戰

至於落敗的東方龍獅在人腳不整下僅敗而回，表現算有交代。於李志堅離隊後升任主教練的盧比度，首仗領軍即踏上亞洲舞台，他坦言是意料不及，「我一直等機會帶隊，但沒想過情況會是這樣。但我會捉緊機會，我喜歡這個挑戰。」

他讚揚一眾球員，特別是小將的發揮，「在這艱難的時期，他們已付出所有。雖然球員有犯錯，但這是必經學習階段。」理文周六（26日）會再鬥小組榜首臺南市FC；東方則對蒙古的220體育會。盧比度表示球會餘下兩場會盡力爭勝，並透露今仗復出的艾華頓仍未完全康復。

足總安排東方新帥盧比度於賽後透過球場廣播系統受訪，但現場根本難以聽清楚有關問題，令盧比度略為尷尬。（梁鵬威攝）

球迷須接受防疫檢查（按圖放大）