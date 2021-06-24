歐國盃　不斷更新｜死亡F組重頭大戰　即睇葡萄牙對法國正選陣容

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歐洲國家盃F組，葡萄牙大戰法國。

法國正選陣容：4-2-3-1

門將：洛里斯

後衛：祖利斯古迪、派斯奴甘佩比、華拉尼、盧卡斯靴南迪斯

防中：保羅普巴、尼高路簡迪

攻中：哥倫天杜利素、基沙文、基利安麥巴比

前鋒：賓施馬

葡萄牙正選陣容：4-3-3

門將：魯爾柏迪斯奧

後衛：尼爾遜施美度、比比、魯賓戴亞斯、拉菲爾古里路

中場：丹尼路彭利拿、摩天奴、連拿度辛捷士

前鋒：貝拿度施華、C朗拿度、迪亞高祖達

【暫時14支球隊獲得16強席位（按圖放大）】

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