歐國盃．不斷更新｜F組重頭戲　賓施馬梅開二度法國反超葡萄牙

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-06-24 04:26

歐洲國家盃F組，葡萄牙大戰法國。 法國賽前得4分排榜首，葡萄牙得3分，因得失球差處劣勢排第3，賽情峰迴路轉。葡萄牙先由C朗拿度射入12碼，卻被今屆重返國家隊的賓施馬梅開二度。

5組分組賽完成後，葡萄牙若然落敗仍頗有機會出線，除非匈牙利爆冷擊敗德國，或葡萄牙意外大敗4球或以上，才會在各組第3名之中不入前四而出局。

法國前鋒賓施馬重返國家隊，仍未開齋。（Getty Images）

法國正選陣容：4-2-3-1

門將：洛里斯 後衛：祖利斯古迪、派斯奴甘佩比、華拉尼、盧卡斯靴南迪斯 防中：保羅普巴、尼高路簡迪 攻中：哥倫天杜利素、基沙文、基利安麥巴比 前鋒：賓施馬

葡萄牙收起般奴，似加強中場搶截能力。（Getty Images）

葡萄牙正選陣容：4-3-3

門將：魯爾柏迪斯奧 後衛：尼爾遜施美度、比比、魯賓戴亞斯、拉菲爾古里路 中場：丹尼路彭利拿、摩天奴、連拿度辛捷士 前鋒：貝拿度施華、C朗拿度、迪亞高祖達

葡萄牙收起般奴，似加強中場搶截能力。（Getty Images）

葡萄牙上仗被德國「邊路放題」，今仗面對攻力強勁的法國，先收起般奴費南迪斯及威廉卡維奴（William Silva Carvalho），改以連拿度辛捷士（Renato Sanches）搭檔摩天奴（Joao Moutinho），加強搶截力。

開賽6分鐘，連拿度辛捷士嘗試放長傳入禁區，C朗拿度接應頭槌，但角度與力度皆欠，輕鬆被洛里斯沒收。

開賽初段，雙方拉鋸，C朗拿度的頭槌攻門，無驚又無險。（Getty Images）

16分鐘，麥巴比接應普巴在後半場起腳大長傳，直接單刀卻操之過急，在娥眉月已起腳燙射，被魯爾柏迪斯奧（Rui Pedro Patricio）擋走。

麥巴比發揮速度，突破葡萄牙防線，可惜未能打破缺口。（Getty Images）

上半場戰至中段，雙方攻勢放緩。法國經常在後方互傳，等待露出空位才長傳予麥巴比衝鋒。葡萄牙較多利用兩邊側擊，不過作用不大。戰情在28分鐘突變，葡萄牙中線前方開出罰球到禁區，洛里斯出迎打走來球，卻被吹罰。

洛里斯遲來打不中球，前臂意外撞中丹尼路彭利拿，被罰12碼。（Getty Images）

慢鏡顯示葡萄牙中場丹尼路彭利拿（Danilo Pereira），頂中皮球後被洛里斯撞中，球證即判罰黃牌及12碼。C朗拿度在31分鐘操刀中鵠，射成1:0。

C朗又射入12碼，本屆賽事射入第4球。（Getty Images）

不過，法國在半場踏入補時前獲得12碼。普巴再次吊高球，長傳入禁區讓麥巴比入楔。尼爾遜施美度（Nelson Semedo）緊纏下撞跌麥巴比，被罰12碼。重返國家隊的前鋒賓施馬冷靜射入，為法國射入6年來第一球，扳平1:1完半場。

麥巴比衝刺即有威脅，逼使葡萄牙犯規輸12碼。（路透社）

賓施馬射入12碼，為近6年來首個法國隊入球。（路透社）

賓施馬更在下半場開始時梅開二度。46分鐘，普巴長傳再次奏效，在右路近中線一腳劏穿葡萄牙防線，讓賓施馬剛好突破越位，在小禁區角射中遠柱彈入，反超前2:1。C朗拿度接着幾乎近頂扳平，僅僅斜出。而法國右閘盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）半場入替僅6分鐘，便似觸傷大腿筋退下火線。

賓施馬一發不可收拾，梅開二度反超前。（Getty Images）

全場攻勢未見銳利的葡萄牙，再次憑12碼入球。C朗拿度在進攻線左路落底，傳中時省中祖利斯古迪（Jules Kounde）高舉的手臂，再次獲球證判罰12碼。C朗拿度射入今屆賽事第3個12碼，於60分鐘扳平2:2。

所有分組賽完畢，法國最終以X勝Ｘ和，7分首名出線。

【F組：法國對葡萄牙】（按圖放大）

【暫時14支球隊獲得16強席位（按圖放大）】

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