歐國盃　不斷更新｜死亡F組德國先失波　遭匈牙利簡單攻勢頂入

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-24 04:24

歐洲國家盃F組最後一輪，德國在慕尼黑迎戰匈牙利，匈牙利在11分鐘由施沙拉爾頂入，德國的曉姆斯曾經頭槌中楣，暫時匈牙利領先1：0。

匈牙利執政黨今月向國會提交修正案，禁止向未成年人士推廣同性戀內容，引發人權組織反對。慕尼黑市議會向歐洲足協申請，今場比賽時球場亮起彩虹燈光，支持同性戀平權，並反對匈牙利的做法。不過，歐洲足協認為這是政治性示威，拒絕慕尼黑的要求。部分球迷帶同彩虹旗入場，更有人在賽前披彩虹旗衝落球場示威。

+ 4 + 4 + 4

德國右翼衛甘美治在4分鐘找到機會，右路發難，在禁區窄位一射，被古拉施斯撲出。

紐亞今場又戴彩虹隊長臂章。（路透社）

德國後防出現漏洞，匈牙利一對前線拍檔以一個簡單的攻勢入波。在11分鐘，路蘭沙拉爾右路斜傳斬入禁區，施沙拉爾搶在曉姆斯之前，前柱接應一頂入網，匈牙利領先1：0。

【施沙拉爾為匈牙利領先1：0】

+ 6 + 6 + 6

21分鐘，德國角球攻勢，甘美治斬入禁區，曉姆斯力壓韋利柯賓一頂，中楣彈出。同一分鐘內的另一場攻勢，仍在匈牙利禁區內的德國中堅馬菲亞斯真達把握對方解圍失誤，近門一射，被古拉施斯救到。

曉姆斯在「匈牙利三文治」中仍然頂到，可惜中楣。（路透社）

馬菲亞斯真達門前一射被救。（路透社）

在上半場中段，現場滂沱大雨。匈牙利的反擊比德國的圍攻及傳中更有威脅，路蘭沙拉爾兩度起腳，一次被曉姆斯封到，還有次遠射被紐亞接實。

45分鐘，德國的夏維斯在禁區內兩度起腳，第一次起腳被韋利柯賓封到，他之後再射多次，但偏離目標，直出底線。雖然德國上半場的控球達7成，但威脅埋門與匈牙利平分秋色，兩隊都有2次中目標埋門。

在下半場，德國及匈牙利仍然互有攻守，匈牙利在62分鐘差點拉開，他們在禁區左邊外博到罰球，路蘭沙拉爾處理，一腳勁射中近柱柱角彈出。

德國正選陣容：3-4-3

門將：紐亞 後衛：馬菲亞斯真達、曉姆斯、魯迪格 中場：甘美治、根度簡、卻奧斯、魯賓高辛斯 前鋒：夏維斯、基拿比、利萊辛尼

匈牙利正選陣容：5-3-2

門將：古拉施斯 後衛：路斯尼高、安達博卡、韋利柯賓、艾迪拿施沙拉爾、阿迪拿費奧拿 中場：基連希士拿、阿當拿基、安達斯舒哈化 前鋒：施沙拉爾、路蘭沙拉爾

【賽前暫時14支球隊獲得16強席位（按圖放大）】

+ 8 + 8 + 8

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24路大軍名單（按圖放大）：

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每隊預計最佳陣容（按圖放大）：