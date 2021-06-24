歐國盃｜生死戰變友誼賽　C朗拿度真情流露與黃金拍檔親密互動

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-06-24 07:06

「死亡之組」F組尾輪，葡萄牙在出線生死戰對法國，上演「友誼賽」場面。 葡萄牙隊長C朗拿度，跟今屆重返法國的賓施馬，上半場各射入12碼。這對昔日皇馬前鋒拍檔，急不及待懷緬當年情，半場完結時已經言談甚歡，甚至急不及待交換球衣。

今仗亦是去屆決賽翻版，而葡萄牙賽前未穩奪出線資格，至少打和法國才能肯定出線。C朗拿度在上半場為球隊射入12碼，有個好開始。但闊別法國隊多時的賓施馬，在上半場補時階段回敬12碼扳平，更射入5年多以來首個法國隊入球。

法國葡萄牙打和齊晉級 C朗兩入12碼平國際賽入球紀錄

剛完半場，已急不及待要握手（Getty Images）

↓↓外地網民指C朗拿度重遇賓施馬，情景恍如利雲度夫斯基轉會拜仁慕尼黑後，倒戈多蒙特遇上馬高列奧斯↓↓

半場完結，球員一般都急急返回更衣室，稍事休息兼且聽從教練指示。C朗拿度與賓施馬這對皇馬一代黃金拍檔，則視之為聚舊好時機。半場鳴笛，兩位入球功臣的動靜，恍似已經完場。二人走在一起密密斟，急不及待「盡訴心中情」。不僅邊談邊露笑容，C朗拿度主動「搭膊頭」，賓斯馬又攬住C朗拿度的腰。

C朗拿度（左）搭着舊隊友的肩膊，急不及待要話舊的樣子。（Getty Images）

步入更衣室前，二人更交換球衣。不過，二人的神情似乎預先「夾定」，甚有默契。走在前方的賓施馬，回頭瞥見C朗拿度脫衣，也急急「除衫」。二人快快交換手上球衣，沒有多談幾句。要交換球衣，也不急於一時，似乎二人早有約定。

兩個男人講到「攬晒腰」，感情好得不得了。（Getty Images）

【F組：法國2：2葡萄牙】（按圖放大）

C朗拿度與賓施馬合力為皇馬建造一代王朝，4屆歐聯冠軍皆有這對黃金拍檔的身影。自從C朗拿度於2018年夏天轉投祖雲達斯，今仗是二人「拆夥」後首次碰頭，賽果對他們都別具意義。

半場已經要換定波衫。全場又點?（twitter）

賓施馬回歸法國隊後首次入球，並且在下半場憑射手觸覺與技術，突破越位再窄位起腳而梅開二度。至於C朗拿度在下半場較後時間再次射入12碼扳平，更取得第109個國際賽入球，追平伊朗名宿阿里戴伊的紀錄。他在今屆分組賽3戰入5球，暫時領先射手榜，其中3球為12碼，16強對比利時，或許是打破紀錄之時。

C朗拿度完場後，跟麥巴比交換球衣。（Getty Images）

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歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

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