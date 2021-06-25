【歐洲足球】UEFA新球季取消作客入球優惠　「條例早已過時」

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-25 08:21

「作客入波，好踢好多」，這句說話即將不適用在歐洲賽，事關歐洲足協公布新球季將會取消作客入球優惠，客軍強攻主隊的鏡頭或許不復見。

作客入球優惠正式走進歷史，歐洲足協宣布包括歐聯﹑歐霸﹑歐霸聯（​Europa Conference League）及女子歐聯在內的歐洲賽，在2021/22球季將不用沿用這條例，作客入球份量不再。兩回合賽事比數打成平手的話，將會進入加時30分鐘，甚至互射12碼分勝負。

歐洲足協自1965年起推行作客入球優惠，鼓勵客軍多進攻，從而增加賽事的可觀性。時移世易，UEFA認為現代足球主場與作客的分別大大收窄，故此這條例是時候完成歷史任務。

歐洲足協會長施費連（Aleksander Ceferin）直言這條例現時反倒影響球賽的可觀性，多年亦有不少批評聲音，「當年推行作客入球優惠是為了增添可觀性，如今卻背道而馳，不少球隊在主場出戰踢得更加保守，擔心對方取得作客入球，影響出線形勢。另外，當加時階段的時候，一旦客隊取得入球，主隊一方需要攻入兩球，對主隊並不公平。」

歐國盃淘汰賽賽程：

歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

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