【亞冠盃】傑志對大阪櫻花有直播　力爭事隔3年再挫日職球隊

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-26 13:42

香港代表傑志明（27日）晚將迎戰日職大阪櫻花，上演亞洲聯賽冠軍盃J組「榜首大戰」。首戰讓球迷跌破眼鏡的「藍鳥」乘勝追擊，力爭相隔3年後再度擊敗日職球隊。

傑志今屆首戰即旗開得勝，在被看淡下兩球淨勝泰港FC；前鋒丹恩奴域更取得進帳，追平亞冠史上最多入球紀錄，令球隊備受關注。去戰接應罰球頂中柱造就隊友補中得手的「藍鳥」中堅艾里奧，指全軍上下信心大增，「我們不能動搖，要保持一貫強硬的心態去應戰。」

丹恩奴域追平入球紀錄 傑志雨戰下奪香港球隊史上第二勝

丹恩奴域自信可改寫入球紀錄 「證明港足水平遠超預期」

重溫傑志首戰勇挫泰超泰港FC的精彩圖輯：（按圖放大）

+ 19 + 19 + 19

重溫丹恩奴域追平亞冠最多入球紀錄的一剎：

港足日與夜．丹恩奴域1｜不吃早餐只喝咖啡 嚴謹就是神鋒的魔藥

港足日與夜．丹恩奴域2｜失敗從來非選項 誓要成為最佳那個

艾里奧望再挫日職隊

3年前傑志在主場憑鄭展龍的世界波，1：0擊敗另一支日職球隊柏雷素爾，寫下香港球隊歷史新章。惟當日球隊在上半場已多打一人情況下獲勝，表現或未能說服部份球迷。艾里奧稱當日勝利全靠球員努力，並仍難忘此開心回憶，希望再下一城。

他道：「雖然日職水平比港超高，球員護球跟組織力都不錯，但這是個很好的挑戰及體驗，可以令我們再進步。只要我們做好自己，踢得有條理一點，也可以重創他們，搶得分數。」

傑志中堅艾里奧深信球隊可再下一城，有能力繼3年前後再度擊敗日職勁旅。（傑志提供）

朱志光拒強攻 目標有分落袋

大阪櫻花曾4度殺入亞冠分組賽，2011年創下半準決賽的最佳成績，「藍鳥」主帥朱志光指對手經驗比傑志多，且屬高水平。

他稱特別留意櫻花中場坂元達裕，這位新晉日本國腳在剛過去的世界盃外圍賽大勝吉爾吉斯時便交出助攻，需提防其右路側擊，「他用波、盤扭能力很強，而櫻花外援具備實力，整體踢法機動性又上乘，相信球隊會受壓。」

朱志光指特別留意坂元達裕（左），因此子個人能力出眾。（IG@cerezo_osaka）

朱志光又透露球隊在第二戰「沒必要輪換」，否則擔心後備球員未能適應比賽強度。他深信球員有足夠經驗應對各種形勢及聆聽教練團指示，「基本上都絕不輕出魯莽去強攻，還有許多場頻密的比賽，目標希望有分落袋。」

Now 633頻道將直播今屆亞冠盃部份分組賽，當中包括今場傑志對大阪櫻花，及傑志鬥廣州隊（前稱廣州恒大）的兩循環賽事，並設廣東話評述。至於餘下賽事直播安排，則有待公布。

按圖即睇傑志亞冠盃同組對手簡介，以及了解各隊焦點球員：

2021亞冠盃傑志21人大軍名單：（按圖放大）

+ 15 + 15 + 15

傑志亞冠盃賽程： 6月27日 10：00pm（HKT） 大阪櫻花（日本） Vs 傑志 6月30日 10：00pm（HKT） 廣州隊（中國） Vs 傑志 7月3日 10：00pm（HKT） 傑志 Vs 廣州隊（中國） 7月6日 10：00pm（HKT） 泰港FC（泰國） Vs 傑志 7月9日 6：00pm（HKT） 傑志 Vs 大阪櫻花（日本）

傑志大軍出發情況，抵埗後須檢疫及進入隔離泡泡：（按圖放大）

+ 14 + 14 + 14

2021亞冠盃分組賽，參賽的東亞區球隊一覽：

+ 16 + 16 + 16

重溫2018年傑志首度出戰亞冠盃的精彩畫面：