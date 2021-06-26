田徑｜法拉未能達標無緣東奧　「特別場」提供最後機會無功而還

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-06-26 14:10

田徑界長跑明星之一，英國名將法拉將缺席下月東京奧運。 近期從馬拉松回到田徑場，法拉未能及時回復狀態。他於今晨（26日）的英國田徑錦標賽雖勝出拿手的10000米賽事，但再一次未能達到英國隊選拔標準。大有機會無緣衛冕，法拉在言談間似在考慮未來的路如何走。

38歲的法拉（Mo Farah）在本港時間今晨於曼徹斯特舉行的英國田徑錦標賽上陣，該賽原定沒有10000米賽事，但在法拉月初未能達標後特別加開，提供最後機會。他在隊友開路帶領步速下，於最後9圈獨自領放，挑戰英國隊選拔標準27分28秒。不過，法拉的速度漸漸減慢，步幅縮短，且在寒冷而大風的環境下，表情顯得相當「索氣」。他最後以27分47.04秒衝線，距離標準19秒之多。

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法拉在賽事末段追逐時間，可惜未能達標。（Getty Images）

英國隊選拔在27日截止，法拉已錯失最後機會。雖然勝出賽事後獲得觀眾起立鼓掌，但他難掩失望，坦言未知今後如何是好。「不能以狀態作藉口。我當真認為可以發揮水準，跑出成績，重回訓練大本營」，法拉進而提到競技生涯來到十字路口，「我很幸運擁有很多獎牌。我身為運動員，若發揮不出最佳水平，何必強求」。

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法拉是英國體育界的明星，賽後有不少觀眾跟他近距離對話，他亦嘗試安撫。（Getty Images）

本月初伯明翰舉行歐洲10000米盃暨英國隊選拔賽，法拉僅以27分50.54秒得第8，落後標準逾22秒，他賽後歸咎左足踝帶傷上陣，影響成績。

賽事沿途有隊友為他製造步速。（Getty Images）

惟事實擺在眼前，法拉連奪2012年倫敦奧運及2016年里約奧運5000及10000米金牌，但在東奧衝擊3連冠的目標幾近幻滅，東奧後退役的目標，可能提早實行。法拉在里約奧運之後，一度退出田徑場賽事，轉攻全馬，在2018年勝出六大馬之一、芝加哥馬拉松，並創出歐洲紀錄。

倫敦奧運主場出擊，法拉包攬雙金。（Getty Images）

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里約奧運，法拉衛冕5000與10000米，他曾透露有意在東京奧運後退役。（Getty Images）

▼▼▼香港隊已獲得的東京奧運資格 ▼▼▼

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