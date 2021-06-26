運動公社｜匈牙利總理自肥企畫　表面振興足球背後撈取政治籌碼

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-06-26 18:10

疫情之下，普斯卡斯球場仍然全面開放。有看過今屆歐國盃匈牙利賽事的球迷，都會對於這個球場的氣勢記憶猶新。場場六萬名球迷毋須戴上口罩，為主隊搖旗吶喊。是甚麼因素令他們如此團結一致？ 在匈牙利的足球復興背後，有總理歐爾班（Viktor Orbán）的影子。 撰文：高俊賢＠運動公社

1950年代以普斯卡斯（Ferenc Puskás）、希迪古堤（Nándor Hidegkuti）為首的黃金一代，幾乎帶領球隊登上世界之巔，惜在1954年決賽被西德擊敗，未竟全功。雖然今天匈牙利的球員實力難與前輩相提並論，但是近兩屆他們打入歐洲國家盃決賽周，總算重回正軌。與此同時，國內班霸費倫斯華路士（Ferencvárosi TC）相隔十年後再次躋身歐聯分組賽。以上進展，與歐爾班離不開關係。

費倫斯華路士剛季歐聯殺入正賽，與巴塞隆拿同組。（Getty Images）

總理也搞波 藉金錢足球上位

歐爾班年輕時，曾經為家鄉球會FC Felcsút 效力。後來他成為球會主席，Felcsút FC更升上乙組聯賽。為了令球隊打響名堂，歐爾班聲稱要大力振興青訓，決定把球會的青訓學堂冠以普斯卡斯的名字。外間大力抨擊此舉只是消費普斯卡斯，而且球隊不過是高調花錢買人而成功，但是歐爾班藉此進一步打響知名度，還拉攏一群國內極端右翼球迷。

歐爾班以足球為政治策略，匈牙利首場分組賽對葡萄牙，現身球場支持。（Getty Images）

再說費倫斯華路士，這家球會的主席Gábor Kubatov與歐爾班同屬於青年民主主義者聯盟（Fidesz），歐爾班通過這一層關係動員球迷為他上街及參與各項街頭政治運動。值得一提的是，權傾朝野的歐爾班與國內其他班霸的班主有密切關係，例如MTK的Tamás Deutsch、費夏華（Fehérvár FC）的István Garancsi，可見他在國內球壇的人脈之廣。

眾多舉辦城市之中，只有布達佩斯的普斯卡斯球場可以坐滿，一片紅海令疫情世界為之驚訝。（Getty Images）

借匈牙利傳奇之名 復興願望籠絡民心

歐爾班很清楚，國內不少老年人對於昔日的足球成就引以為傲，以足球「實現馬札兒民族的偉大復興」，此番政績必能廣納人心。歐爾班上任總理之初（2010年），曾經以贊助體育代替繳稅的方式，鼓勵國內各大企業支持足球發展。《衛報》指，近十年匈牙利政府在足球運動投放超過20億鎊，當中大部分投資用作興建25座大型綜合體育場館。普斯卡斯體育場在2019年啟用，建造成本為4.6億鎊。而在2015年4月，匈牙利公布足球戰略計劃，以學習德國為相標。

歐爾班（中）的足球民粹政治籠絡不少人民。（Getty Images）

敵對球迷也團結 上街撐政府

不可否認的是，匈牙利球迷組織（Ultras）的存在，大大增強主隊的心理優勢，但他們總是與種族主義或者極端思潮掛鈎，甚至成為歐爾班的後援。在2009年，一個名曰Carpathian Brigade 的Ultras正式成立，成員來自國內不同球會的球迷，彼此間本來互相敵視，而且不乏帶有種族歧視的口號和行徑。早前匈牙利對法國一戰，他們掛上仇視同性戀的標語，與歐爾班政府近日頒布的反同法案遙相呼應（禁止兒童接受同性戀、雙性戀、跨性別等相關內容的教育）。

歐國盃期間，匈牙利有示威反對歐爾班，以及反同法案。（Getty Images）

足球復興的口號看似偉大，但同時淪為政治人物煽動民粹的手段。歐爾班不只喜歡足球，亦深深了解到如何利用足球作為自己的政治資本。

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【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】

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