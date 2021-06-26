游泳｜16歲女飛魚鄭渝破400米個人混合泳港績　一切由逃避開始

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-06-26 21:30

「有泳員說我是『興趣型』泳手。」鄭渝（Chloe）笑道。 這名16歲女飛魚，周六（26日）於香港長池分齡游泳賽，以4分48.58秒打破由何詩蓓保持的400米個人混合泳香港紀錄。 由學界蛙泳紀錄、轉戰自由泳衝奧運B標、直到刷新個人混合泳港績，她自言起初是帶點逃避心態。

就讀瑪利曼書院的鄭渝，上周於體院閉門的計時賽衝擊200米個人混合泳奧運B標後，今日再於香港長池分齡游泳賽的400米個人混合泳（Individual Medley，下稱IM），以2.72秒之差打破何詩蓓（Siobhan）在2013年造出的香港紀錄。

年僅16歲的鄭渝，兩年前起由蛙泳轉攻自由泳，爭取代表港隊出戰奧運女子4X200米自由泳接力。（廖雁雄攝）

她笑言不會因為是世界級泳手何詩蓓的紀錄而感到特別大成就感：「始終是8年前的紀錄，她現在游的話一定比我快。」她視首個個人香港紀錄為里程碑，且不會因而自滿，「不會覺得升了一個層次、達到自己頂點，這樣不會有進步」。

鄭渝指為爭取200米自由泳B標感到壓力，因而喜歡游混合泳。（廖雁雄攝）

雖然在200米和400米個人混合泳屢取佳績，小妮子的目標其實放在200米自由泳上。「自港隊在2019年取得女子4X200米自由泳奧運資格，我被列入候選名單，一直都練自由泳，沒有想過會在IM破香港紀錄。」她表示這歸功於勤練自由泳時，加強了有氧能力，因而帶快其他泳式。

混合泳愈游愈好的這個「意料之外」，原來是因着苦練200米自的壓力。

「這年多以來，對200自很大壓力，第一次被外界關注我游這項目（奧運衝標），而且自游水以來只集中游一項，開始覺得有點累。」她甚至曾跟教練和朋友討論自己的抗壓能力是否不夠好，「都覺得想游IM是因為有點想逃避，給自己藉口不游自由泳」。她笑言在今天落水前，池邊的泳員都開她玩笑，說她是「興趣型」泳手，「我有個蛙泳的學界紀錄，卻在2019年轉攻200自準備爭奧運，大家笑說我游厭蛙就轉自，游厭自就游IM，是『興趣型』」。

何南慧（中）上周日達到200米自由泳B標，為4X200自女子接力隊添加奧運達標成員，力保該項資格。（廖雁雄攝）

明享受「最後一次」的200自

明天（27日）她將轉戰200自衝擊奧運B標，爭取被列入奧運4X200米自由泳接力名單，並在200米個人混合泳再尋突破。「自由泳＝壓力」，自我要求總伴隨着壓力，為奧運席位苦練近兩年，明日將在月尾截標前背水一戰，她的個人最佳時間是2019年在學界賽造出的2分02.00秒，要達到2分00.80秒奧運B標相距1.2秒，她坦言放手一搏：「放鬆心情游吧。最後一次的200自，好好享受。」

何南慧（粉紅衣）今日嘗試再爭取100米自由泳B標，惜未成功。（廖雁雄攝）

卓銘浩明再衝擊奧運A標

此外，上周計時賽以2分00.43秒取得200米自由泳B標、力保奧運女子4X200米混合泳接力資格的何南慧，她是2019年世錦賽為港取得此項入場券的成員之一，連月來幾經嘗試，終達出戰此接力賽門欖。她今日乘勇在100米自由泳再衝擊B標，爭取為港隊添加奧運4X100自接力成員，最終游出56.08秒，距離B標0.07秒。

至於手握男子200、400和800米自由泳奧運B標的港將卓銘浩，今日於400自比賽挑戰200自分段時間，在150米錄得1分20.93秒的他，於之後的50米未如理想，1分49.01未達奧運A標（1分47.02秒）。明天的200自將是他最後一次機會，他坦言連同上周日於體院計時賽，已浪費了兩次機會，緊張影響節奏也是原因之一：「今晚好好放鬆、聽聽音樂，明天享受比賽。其賽成功與否，盡全力對自己有交代就可以。」

卓銘浩今日發揮未如理想，需把握明日最後一戰機會爭達A標。（廖雁雄攝）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）