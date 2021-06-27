歐國盃｜意大利奧地利法定時間互交白卷　阿拿奧杜域下半場食詐糊

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-27 04:54

分組賽不敗之師意大利，於溫布萊球場與奧地利爭奪8強席位，挾強勢的意大利久攻不下，奧地利下半場由阿拿奧杜域頭槌建功，可惜越位在先「食詐糊」，兩軍法定時間互無紀錄，需要進入加時分勝負。

在分組賽全勝兼一球不失的意大利，挾強勢撲擊奧地利，中場大將華拉堤傷癒復出，取代分組賽表現不俗的盧卡迪利，復任正選。奧地利方面繼續由阿拉巴領軍，前線由阿拿奧杜域掛帥，試圖射破意大利的大門。

奧地利隊長阿拉巴領奧地利挑戰意大利。（Getty Images）

意大利開賽早段即向奧地利施壓，開賽頭20分鐘已錄得6次埋門，意國多次左路製造攻勢，史賓亞蘇拿（Leonardo Spinazzola）勁射網側，恩斯治尼（Lorenzo Insigne）切入大位起腳被奧地利門將巴治文沒收。迪羅倫素（Giovanni Di Lorenzo）同在左路策動攻勢，尼高路巴列拿（Nicolo Barella）接應禁區外勁射，巴治文以腳再度擋出射門。

即使奧地利捱打，偶爾一次反擊機會亦甚有威脅，阿拿奧杜域力壓意大利守衛，勁射一腳中波底高出。

奧地利上半場攻門不多，阿拿奧杜域的反擊起腳高出是其中一次。（Getty Images）

奧地利站穩陣腳後，較多機會在前場組織，卻未有太多具威脅埋門。意大利急攻一輪不果，反而一次冷箭差點有意外收穫，恩莫比尼禁區外遠射，攻門角度刁鑽，巴治文毫無準備撲救，可惜被門柱拒諸門外中柱彈出，是意國上半場最到肉的攻門。

意大利的攻勢繼續側重左路，史賓亞蘇拿切入大位起腳，力度欠奉但勝在有角度，巴治文安全起見將皮球撲出底線。意大利上半場攻門多達11次，可惜全數無功而還，半場與奧地利互交白卷。

恩莫比尼冷箭中柱，意大利依然未能攻破奧地利大門。（路透社）

換邊初段，奧地利初段表現不落下風，阿拿奧杜域再度展現其純熟腳法，面對多名意大利守衛同樣毫無懼色，獨闖對手禁區，可惜埋門一腳「撻Q」收場。奧地利及後在禁區頂博得罰球，由隊長阿拉巴主射，惟僅僅高出，及後沙比薩遠射省中邦路斯改變方向。

奧地利換邊初段取得不少攻勢，其中阿拉巴禁區頂罰球僅僅高出。（路透社）

奧地利的努力沒有白費，史堤芬拉拿（Stefan Lainer）傳中，阿拉巴跳頂二傳，阿拿奧杜域無人看管下頭槌巧妙地笠死當拿隆馬，可惜翻查VAR後，這名奧地利「7號仔」越位在先，意大利執返身彩。

阿拿奧杜域巧妙頭槌建功，可惜越位在先「食詐糊」。（路透社）

意大利下半場沒有太大起色，主教練文仙尼隨即作出調動，盧卡迪利（Manuel Locatelli）及馬迪奧比辛拿（Matteo Pessina）入替，末段再換入比洛迪（Andrea Belotti）及費達歷高基艾沙，試圖增強攻力。

戰至末段，意大利繼續一貫小組入滲，即使能夠進入禁區地帶，攻門亦未能為奧地利防線造成太大威脅，兩軍法定時間90分鐘依然未有紀錄，需要進入加時分勝負。

杜文尼高貝拉迪的車身窩利有姿勢卻無實際。（路透社）

意大利正選陣容：4-3-3

門將：基安盧基當拿隆馬 後衛：迪羅倫素﹑邦路斯﹑法蘭斯高阿沙比﹑史賓亞蘇拿 中場：尼高路巴列拿﹑佐真奴費路﹑馬高華拉堤 前鋒：杜文尼高貝拉迪﹑恩莫比尼﹑恩斯治尼

奧地利正選陣容：4-5-1

門將：丹尼爾巴治文 後衛：史堤芬拉拿﹑德高域﹑軒迪列加﹑阿拉巴 中場：干拉特賴馬﹑舒拉加﹑沙比薩﹑基列斯治﹑巴姆加特拿 前鋒：阿拿奧杜域

編輯精選歐國盃分組賽最佳陣容（4-5-1）：

+ 5 + 5 + 5

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+ 18 + 18 + 18

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