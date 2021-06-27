歐國盃｜華拉堤復任正選　意大利挾強勢溫布萊鬥奧地利

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-27 03:39

分組賽不敗之師意大利，於溫布萊球場與奧地利爭奪8強席位，華拉堤及時傷癒復出，今仗復任正選。

在分組賽全勝兼一球不失的意大利，挾強勢撲擊奧地利，中場大將華拉堤傷癒復出，取代分組賽表現不俗的盧卡迪利，復任正選。奧地利方面繼續由阿拉巴領軍，前線由阿拿奧杜域掛帥，試圖射破意大利的大門。

意大利開賽早段即向奧地利施壓，開賽頭20分鐘已錄得6次埋門，意國多次左路製造攻勢，史賓亞蘇拿（Leonardo Spinazzola）勁射網側，恩斯治尼（Lorenzo Insigne）切入大位起腳被奧地利門將巴治文沒收。迪羅倫素（Giovanni Di Lorenzo）同在左路策動攻勢，尼高路巴列拿（Nicolo Barella）接應禁區外勁射，巴治文以腳再度擋出射門。

即使奧地利捱打，偶爾一次反擊機會亦甚有威脅，阿拿奧杜域力壓意大利守衛，勁射一腳中波底高出。

奧地利上半場攻門不多，阿拿奧杜域的反擊起腳高出是其中一次。（Getty Images）

奧地利站穩陣腳後，較多機會在前場組織，卻未有太多具威脅埋門。意大利急攻一輪不果，反而一次冷箭差點有意外收穫，恩莫比尼禁區外遠射，攻門角度刁鑽，巴治文毫無準備撲救，可惜被門柱拒諸門外中柱彈出，是意國上半場最到肉的攻門。

恩莫比尼冷箭中柱，意大利依然未能攻破奧地利大門。（路透社）

意大利正選陣容：4-3-3

門將：基安盧基當拿隆馬 後衛：迪羅倫素﹑邦路斯﹑法蘭斯高阿沙比﹑史賓亞蘇拿 中場：尼高路巴列拿﹑佐真奴費路﹑馬高華拉堤 前鋒：杜文尼高貝拉迪﹑恩莫比尼﹑恩斯治尼

奧地利正選陣容：4-5-1

門將：丹尼爾巴治文 後衛：史堤芬拉拿﹑德高域﹑軒迪列加﹑阿拉巴 中場：干拉特賴馬﹑舒拉加﹑沙比薩﹑基列斯治﹑巴姆加特拿 前鋒：阿拿奧杜域

編輯精選歐國盃分組賽最佳陣容（4-5-1）：

+ 5 + 5 + 5

▼▼歐國盃射手榜▼▼

【歐國盃淘汰賽直播時間表（按圖放大）】

歐國盃｜睇波必備資料！24支決賽周球隊球員名單全錄 附球衣號碼

24路大軍名單（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

每隊預計最佳陣容（按圖放大）：