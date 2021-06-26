亞協盃｜理文狂攻6分鐘攻定勝負　陳曉明領軍出線創歷史：很驕傲

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-06-26 23:35

亞協盃J組今日（26日）上演第二輪小組賽，理文把握首11分鐘狂攻下，以4：1大勝臺南市FC，二連勝下憑較佳對賽成績，提早出線。 理文今季經歷不少波折，最終創造球會歷史，主帥陳曉明亦感觸。

儘管香港連日大雨，今日理文對臺南的出線關鍵戰仍吸引2107人入場，令將軍澳運動場頗為熱鬧。

不過理文未等及全部球迷入場坐定，便連環獻出入球，早段瘋狂向對手施壓，連連逼得角球及罰球，6分鐘，中堅荷西安祖就頂入打開紀錄，緊接再有亞哥斯達及金承龍兩名外援，在10及11分鐘先後建功，臺南還未站穩陣腳，已陷入絕望。

中堅荷西安祖為理文打開紀錄。（高詩琦攝）

理文換邊後表現下滑 仍保大勝晉跨區4強

理文一口氣領先至3：0後，開始放緩攻勢，臺南表現亦慢慢穩定，台將陳瑞杰幾乎射破袁皓俊十指關，但列斯奧及時從白界線上解圍，上半場兩軍未有再入球。

易邊後理文不乏拉開比數的機會，亞哥斯達近射高出，中村祐人笠射亦不中目標。最後15分鐘，理文一度踢得患得患失，多次傳送失誤、未能接穩皮球等，令二千多名球迷驚呼不已。

理文早段不斷進逼對手，在6分鐘內攻入3球。（高詩琦攝）

比賽氣氛直到末段再變得熱烈，臺南的海地前鋒班吉在86分鐘破蛋，他激情地向主隊球迷慶祝示威，遭報以噓聲；補時階段，理文亦有中村祐人還以顏色，鎖定4：1勝局。

理文兩連勝後取得6分，由於理文此前已擊敗東方龍獅，無論最後一戰對220體育會戰果如何，對賽成績肯定完勝東方及臺南，加上東方及臺南最多只能取得6分，理文肯定可憑較佳對賽成績出線，成為2017年亞協盃改制以來，第一支從小組出線的香港球隊。

理文由東亞的J組出線後成為東亞區冠軍，根據賽制將直接進入9月舉行的跨區四強，將與東南亞冠軍、中亞冠軍及南亞冠軍，爭奪東區冠軍的名銜及亞協盃決賽資格，若能再進一步打入決賽，將與西區冠軍爭奪最終錦標。

理文韓援金承龍以獨特舞步慶祝入球。（高詩琦攝）

+ 9 + 9 + 9

陳曉明：為自己領理文創歷史驕傲

理文獨立成軍5年來，先在2018/19球季奪得球會史上首個錦標——菁英盃冠軍，上季則受惠於富力R&F散班獲得亞協盃資格，今季首戰亞協盃即出線。

理文主帥陳曉明在2011年曾領天水圍飛馬出戰亞協盃，惟最終分組賽出局，意味這亦是他個人首次領軍在亞洲球會賽分組賽出線。他賽後道：「多謝理文給我這機會，帶領球隊踢亞協，我也為自己領理文創造歷史驕傲⋯⋯雖然我們只有好短歷史，但慢慢見到進步，當然中間有時做得不好、受批評，最重要大家知道我們的初心是想做什麼。」

理文主帥陳曉明坦言為創下球會歷史感到驕傲。（高詩琦攝）

談及今場比賽，他坦承下半場表現下滑，與球隊身處隔離泡泡有關：「上半場我們用了頗多體力，老實說，我們在隔離泡泡內，無法保持最好狀態，所以下半場表現下滑不少，加上已領先3：0，所以踢得比較保守。當然，我們都想再入第5球，但一場勝仗就是勝仗。」

下周二最後一輪分組賽對220體育會已是風流波，他斷言不會「Hea踢」：「一定會輪換，但希望見到球員盡力。」

理文首次在亞洲球會賽事出線，眾將賽後向看台上的球迷致謝。（高詩琦攝）

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