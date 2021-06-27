歐國盃｜多爾貝治光芒四射成晉級英雄　全因告魯夫球場的神秘魔力

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-27 06:04

丹麥續寫今屆歐洲國家盃的「童話」，首場16強賽事4球大破威爾斯，成為首支闖入8強的球隊，擔正攻堅的前鋒多爾貝治居功至偉，梅開二度，成為球隊的晉級功臣。 這名23歲的丹麥前鋒，過去一季在法甲尼斯表現只是不過不失，曾經效力阿積士的多爾貝治，今仗回歸熟悉的告魯夫球場踢得特別起勁，在成名地一吐烏氣。

經歷主將基斯甸艾歷臣突然暈倒，丹麥分組賽首兩戰全敗，出局邊緣大勝俄羅斯逃出生天晉級16強。「丹麥童話」未有就此完結，面對由加里夫巴利領軍的威爾斯，結果4球大破對手，率先躋身歐國盃8強。

今仗正選掛帥的箭頭多爾貝治（Kasper Dolberg）光芒四射，上半場禁區外妙射先開紀錄，下半場初段近門再建一功，梅開二度，亦是丹麥出戰歐國盃以來，第2名球員單場攻入兩球，並獲選今仗的最佳球員。

丹麥延續神奇之旅大勝威爾斯闖8強 法甲射手梅開二度

多爾貝治梅開二度，賽後獲選為今仗最佳球員。（Getty Images）

【多爾貝治禁區外妙射先開紀錄】

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【多爾貝治換邊初段再下一城】

多爾貝治今仗取代尤素夫保臣出戰，隨即交足貨，成為球隊的晉級功臣，這名效力尼斯的前鋒賽後直言，今場是超現實的賽事，「這是瘋狂的一場賽事，我不知道這是什麼感覺，再度在告魯夫球場出戰，並交出如此的表現，實在是難以置信。」

重回成名地，格外醒神，多爾貝治今仗踢出國家隊的代表作。（Getty Images）

告魯夫球場究竟有何魔力令多爾貝治交出亮眼的表現？原來這名23歲的前鋒在這留下不少腳印，事關多爾貝治曾經效力阿積士，告魯夫球場正是他的成名地。

多爾貝治在2019年夏天離開阿積士，以逾2000萬歐元的轉會費加盟法甲的尼斯，首季聯賽上陣23場攻入11球，助球隊以聯賽第5位完成，多爾貝治同時獲選為球會當季最佳球員。踏入2020/21球季，多爾貝治未如首季般順風順水，開季一度患上新冠肺炎，及後因做手術缺陣，使他全季僅攻入6球。

如今回歸熟悉的告魯夫球場，多爾貝治攻入兩球成為晉級英雄，協助球隊延續今屆的神話外，又能否改寫自己的職業生涯呢？

多爾貝治曾代表阿積士出戰歐聯。（資料圖片／Getty Images）

【丹麥延續神奇之旅，眾將興奮不已】

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