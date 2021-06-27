歐國盃｜威爾斯黯然出局　巴利獨力難支　賽後嬲爆成焦點

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-27 07:30

去或留，永遠是一個難題。 威爾斯在歐洲國家盃16強4球不敵丹麥出局，隊長加里夫巴利正面對這難題，賽後被問及今仗是否國家隊的最後一仗時，沒有回應就是最好的回應，憤然離開並沒有回答問題。

上屆歐國盃歷史打入4強的威爾斯，今屆未能再續前緣，16強面對將士用命的丹麥，結果4球慘敗予丹麥的腳下，16強黯然出局。

丹麥延續神奇之旅大勝威爾斯闖8強 法甲射手梅開二度

威爾斯隊長加里夫巴利未能領軍重溫上屆的好夢，他賽後直言十分失望，「球隊在開局發揮不錯，當我們失掉首球後開始有變化，及後我們的失誤再失守，基本上斷送了晉級的機會，這個結局不是球隊想要的，我感到非常失望。」

加里夫巴利開賽早段切入起腳，射門僅僅斜出。（Getty Images）

巴利與艾朗藍斯是威爾斯兩大主力，可惜二人今仗表現乏善可陳，加里夫巴利僅在早段交出攻門，艾朗藍斯則全場隱形。兩人如今已是「三字頭」球員，退下來已是時間的問題，威爾斯如今出局，巴利的去留成為其中一個焦點。當記者問及這個敏感的問題時，巴利隨即露出不耐煩的表情，再拂袖而去，未有正面回答問題。

Gareth Bale 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 is done with the questions about his future. [RichArrowsmith] #EURO2020 pic.twitter.com/9JZb3ZjuEb — RouteOneFootball (@Route1futbol) June 26, 2021

即使巴利以離場作回應，但從賽前記者會的回答或可找到端倪。當巴利回應記者的相同問題時，他歡容地笑言「今場不會是我的最後一仗，因為我想晉級下一圈」，暗示自己的國家隊生涯或已走到尾聲。

威爾斯看守領隊佩治當然為巴利講說話，力撐他避談是正確的決定，「現時問他的未來動向有何用途？你問一個剛落敗的球員，你覺得他會給予你一個什麼的回應？我理解他的情緒，他離場不作答這問題亦是無可厚非。」

加里夫巴利已經31歲，獨力領威爾斯甚為吃力。（Getty Images）

加里夫巴利的威爾斯舊隊友﹑現時擔任評述員的艾殊利威廉斯（Ashley Williams）稱巴利依然是球隊的領袖，他不可以就此退下來，「加里夫證明自己依然是球隊的領袖，他領軍晉級淘汰賽。如今距離世界盃只得18個月，我希望他可以繼續代表國家隊，直至出戰世界盃。」

威爾斯名宿希望巴利繼續留隊，帶領國家隊出戰下一次大賽。（Getty Images）

+ 2 + 2 + 2

編輯精選歐國盃分組賽最佳陣容（4-5-1）：

+ 5 + 5 + 5

▼▼歐國盃射手榜▼▼

【歐國盃淘汰賽直播時間表（按圖放大）】

歐國盃｜睇波必備資料！24支決賽周球隊球員名單全錄 附球衣號碼

24路大軍名單（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

每隊預計最佳陣容（按圖放大）：