歐國盃｜盧卡古自稱兩方面或比C朗更強　兩年前一個決定成就蛻變

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-27 23:15

在比利時對葡萄牙的歐國盃16強賽前，比國前鋒盧卡古出席賽前記者會，他抱怨傳媒及輿論低估他的實力。這位在分組賽攻入3球的射手強調，他已經不是狀態好那樣簡單，堅信自己已經躋身世界級前鋒的行列，與哈利卡尼、羅拔利雲度夫斯基及賓施馬看齊。比利時教練馬天尼斯亦讚盧卡古轉投國際米蘭後大有進步。

28歲的盧卡古說：「人人都讚我狀態好，但我覺得自己不只是狀態好了，我的職業生涯已經更上一層樓，現在希望更進一步，幫到比利時贏歐國盃。當人們談論羅拔利雲度夫斯基、賓施馬及哈利卡尼時，大家會叫他們為世界級，但講到我的時候，大家就說只是狀態好而已。」

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盧卡古覺得自己已達世界級水平，與卡尼等看齊。（Getty Images）

「這樣一直激勵我更加努力，變得更強。現在，我相信自己已是世界級球員的行列。」盧卡古在歐國盃分組賽攻入3球，幫球隊在B組以3戰全勝的成績晉級16強，將會面對葡萄牙。盧卡古現排歐國盃射手榜次席，落後5球的C朗拿度。

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記者叫他比較與葡萄牙球星C朗拿度的優點，兩人各有什麼方面可望對方學習時，盧卡古說：「我很喜歡C朗的盤扭技術，還有他的射術。我覺得C朗會羨慕我的力量，還有我背向龍門時的踢法。」

比利時教練馬天尼斯認為，轉會國際米蘭令盧卡古的能力更上一層樓。（Getty Images）

比利時教練馬天尼斯大讚盧卡古，他說：「講到盧卡古，大家以往通常讚他的入球天賦，看看他的數據，的確反映了出來。他為每支球隊的入球數據都非常出色。不過，講到現在的盧卡古，則是不同的球員，在天賦之上，他已經有一定程度的成熟。」

馬天尼斯認為盧卡古有力執行不同的戰術，並幫到隊友。他續說：「我很了解盧卡古，我在他19歲的時候，將他帶到愛華頓。現在，他已經是不同的球員，他能夠影響他人。你可以為他設定不同的緊逼的戰術及踢法，他都能夠一一完美地執行。在過去一年，或者更長一點的時間中，我見到了他的變化。」

馬天尼斯覺得盧卡古兩年前離開曼聯轉投國際的決定，幫到他成長。他續說：「加盟國米是完美的轉會，時機是完美，教練（干地）也是，完成意甲封王的夢想。我覺得這是盧卡古更上一層樓的原因，在我的眼中，現在的盧卡古是他職業生涯至今最強的時候。」

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