歐國盃　不斷更新｜荷蘭16強大戰捷克　即睇上半場戰況

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-28 01:02

歐洲國家盃16強，荷蘭及捷克在布達佩斯相遇，大戰一觸即發！

1分鐘，當耶爾馬倫左路發難，傳中至遠柱，今屆大勇的右翼衛杜費斯無人看管，但來遲一步，未能接應。2分鐘，捷克的湯馬士賀利斯遠射，但完全偏離目標。

馬菲斯迪歷特有次近底線接應高波，頭槌頂入中路，但沒有人接應。（路透社）

13分鐘，杜費斯突然在中鋒位置出現，接應長傳，以速度壓住卡拿斯，狂奔向禁區。華斯歷克出迎無果，杜費斯在華斯歷克前頭槌一點，向偏左方向的底線趕去。杜費斯左路傳中，被窮追不捨的卡拿斯封到。

13分鐘，杜費斯突然在中鋒位置出現，接應長傳，以速度壓住卡拿斯，狂奔向禁區。華斯歷克出迎無果，杜費斯在華斯歷克前頭槌一點，向偏左方向的底線趕去。杜費斯左路傳中，被窮追不捨的卡拿斯封到。

杜費斯今場都很搶鏡，除了在右路之外，有時還跑到中路進攻。（路透社）

22分鐘，捷克的比特施夫錫在戴利白蘭特防守下傳中，身材高大的湯馬士蘇錫克在迪魯恩糾纏下仍搶到前點，頭槌一頂但斜出。

28分鐘，柏德列舒希克在禁區頂找到機會，避開法蘭基迪莊後，起左腳一射，但欠力度及角度，被史基倫堡接實。

31分鐘，杜費斯右路傳入禁區，當耶爾馬倫一控再一射，被捷克守衛擋出底線。

38分鐘，捷克製造到一次極具威脅的攻勢，馬素普斯入到禁區，傳予右路疊瓦而至的安東連巴拿克，後者離門約8碼一射，射門被飛身鏟到的馬菲斯迪歷特封出底線。

47分鐘，迪比在禁區偏左位置控球，突然轉身傳入去，雲安荷特無人看管下接應射斜，但雲安荷特其實身處越位位置，就算射入都沒有用。

上半場的荷蘭雖然踢得較主動，控球亦佔優，但威脅埋門其實不多，4次攻門全部不中目標，相反捷克射門5次，有舒希克的一腳要史基倫堡撲救。兩隊半場踢成0：0。

荷蘭正選陣容：3-5-2

門將：史基倫堡 後衛：迪維積、馬菲斯迪歷特、戴利白蘭特 中場：杜費斯、迪魯恩、韋拿杜姆、法蘭基迪莊、雲安荷特 前鋒：迪比、當耶爾馬倫

捷克正選陣容：4-2-3-1

門將：華斯歷克 後衛：華迪美高法爾、施魯斯特卡、卡拿斯、卡達拉碧克 防中：湯馬士蘇錫克、湯馬士賀利斯 攻中：馬素普斯、安東連巴拿克、比特施夫錫 前鋒：柏德列舒希克

歐洲國家盃最新ViuTV直播賽程 星期六晚免費睇丹麥出戰8強

編輯精選歐國盃分組賽最佳陣容（4-5-1）：

+ 5 + 5 + 5

▼▼歐國盃射手榜▼▼

【歐國盃淘汰賽直播時間表（按圖放大）】

歐洲國家盃2020：淘汰賽賽程及直播時間表。（01美術製圖）

歐國盃｜睇波必備資料！24支決賽周球隊球員名單全錄 附球衣號碼

24路大軍名單（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

每隊預計最佳陣容（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

緊貼歐洲國家盃2020 終極睇波懶人包