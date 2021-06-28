歐國盃｜捷克爆冷兩球淘汰荷蘭入8強　迪歷特手球被逐成轉捩點

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-28 02:25

歐洲國家盃16強，捷克靠68分鐘的死球攻勢，由湯馬士賀利斯頂入，以1：0領先有馬菲斯迪歷特被逐的荷蘭。80分鐘，捷克前鋒舒希克射入今屆個人第4球，幫球隊贏到2：0完場。捷克爆冷擊敗C組首名的荷蘭晉級8強，下圈會對丹麥。

捷克及荷蘭都很快入局，在1分鐘，荷蘭前鋒當耶爾馬倫左路發難，傳中至遠柱，今屆大勇的右翼衛杜費斯無人看管，但來遲一步，未能接應。2分鐘，捷克中場湯馬士賀利斯遠射，但完全偏離目標。

馬菲斯迪歷特有次近底線接應高波，頭槌頂入中路，但沒有人接應。（路透社）

13分鐘，荷蘭右翼衛杜費斯突然在中鋒位置出現，接應長傳，以速度壓住卡拿斯，狂奔向禁區。華斯歷克出迎無果，杜費斯在華斯歷克前頭槌一點，向偏左方向的底線趕去。杜費斯左路傳中，被窮追不捨的卡拿斯封到。

杜費斯今場都很搶鏡，除了在右路之外，有時還跑到中路進攻。（路透社）

雖然捷克控球略低於荷蘭，但攻勢有「睇頭」，差點先開紀錄。22分鐘，捷克的比特施夫錫在戴利白蘭特防守下傳中，身材高大的湯馬士蘇錫克在迪魯恩糾纏下仍搶到前點，頭槌一頂但斜出。28分鐘，柏德列舒希克在禁區頂找到機會，避開法蘭基迪莊後，起左腳一射，但欠力度及角度，被史基倫堡接實。

荷蘭的杜費斯繼續分組賽進取的踢法，在31分鐘，他右路傳入禁區，當耶爾馬倫一控再一射，被捷克守衛擋出底線。

荷蘭主帥法蘭迪保亞在場邊督師。（路透社）

38分鐘，捷克製造到一次極具威脅的攻勢，馬素普斯入到禁區，傳予右路疊瓦而至的安東連巴拿克，後者離門約8碼一射，射門被飛身鏟到的馬菲斯迪歷特封出底線。

上半場補時兩分鐘，迪比在禁區偏左位置控球，突然轉身傳入去，雲安荷特無人看管下接應射斜，但雲安荷特其實身處越位位置，就算射入都沒有用。

上半場的荷蘭雖然踢得較主動，控球亦佔優，但威脅埋門其實不多，4次攻門全部不中目標，相反捷克射門5次，有舒希克的一腳要史基倫堡撲救。兩隊半場踢成0：0。

52分鐘，風起雲湧，首先是荷蘭的攻勢，迪比傳予當耶爾馬倫，後者以速度爆贏捷克的防線，以單刀埋門。面對出迎的華斯歷克，馬倫撥橫打算推過門將，怎料華斯歷克一落地就截到皮球，瓦解了馬倫的單刀。

【荷蘭的馬倫錯失單刀機會】

捷克隨後反擊，去到前場，前鋒柏德列舒希克與迪歷特各不相讓。入到禁區前，迪歷特滑倒，為免舒希克得利，他故意用手拍走皮球。最初，球證給予迪歷特黃牌，但看過VAR片段後，球證認為他是蓄意用手球破壞捷克的進攻良機，向迪歷特直接出示紅牌，在55分鐘將這名在上半場表現穩定的荷蘭中堅驅逐離場。

【荷蘭後防主將迪歷特領紅被逐】

+ 4 + 4 + 4

在迪歷特在場時，11個對11個，荷蘭尚可以贏形勢但贏不到波。在迪歷特被逐後，荷蘭連形勢也開始落下風，捷克一而再製造到具威脅的埋門。64分鐘，捷克左路傳中，中路有人頂到後柱，無人看管的施魯斯特卡趕到，在禁區內一射，被杜費斯用腳擋出。

捷克給予荷蘭的壓大愈來愈大，到68分鐘，捷克在右路近角球旗博到罰球，斬到遠柱，中堅卡拿斯力壓韋拿杜姆頂入中路，無荷蘭球員防守的湯馬士賀利斯在門前加多一頭頂入，幫捷克領先1：0。

【湯馬士賀利斯頭槌為捷克領先1：0】

+ 3 + 3 + 3

捷克踢多一個人，攻勢繼續入肉，湯馬士蘇錫克及馬素普斯都有中目標的埋門，相反荷蘭反撲無力。80分鐘，捷克一次簡單的攻勢，門將華斯歷克從後場斬波上前場，輾轉落在湯馬士賀利斯腳下，他入到禁區的左路，面對迪維積的防守傳中，舒希克快戴利白蘭特一步趕到，起左腳射入，幫捷克拉開到2：0。這是舒希克今屆第4個入球。

【舒希克為捷克射成2：0】

+ 2 + 2 + 2

荷蘭後備質素平庸，貝侯斯、韋格賀斯、祖利安添巴等入替後未見效用。最終，荷蘭連破蛋之力也沒有，全場7次攻門，竟然沒有一次中目標。13次射門5次中目標的捷克，最終以2：0擊敗有迪歷特被逐的荷蘭，晉級8強後會面對丹麥。

【興奮的捷克與失望的荷蘭】

+ 7 + 7 + 7

荷蘭正選陣容：3-5-2

門將：史基倫堡 後衛：迪維積、馬菲斯迪歷特、戴利白蘭特 中場：杜費斯、迪魯恩、韋拿杜姆、法蘭基迪莊、雲安荷特 前鋒：迪比、當耶爾馬倫

捷克正選陣容：4-2-3-1

門將：華斯歷克 後衛：華迪美高法爾、施魯斯特卡、卡拿斯、卡達拉碧克 防中：湯馬士蘇錫克、湯馬士賀利斯 攻中：馬素普斯、安東連巴拿克、比特施夫錫 前鋒：柏德列舒希克

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編輯精選歐國盃分組賽最佳陣容（4-5-1）：

+ 5 + 5 + 5

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