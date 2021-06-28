歐國盃　不斷更新｜杜根夏薩特妙射為比利時領先　C朗罰球被撲出

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-28 04:00

歐洲國家盃16強，葡萄牙大戰比利時。雙方上半場踢得很謹慎，未有放膽對攻，比利時在42分鐘靠杜根夏薩特遠射得手，領先1：0。

首個攻門來自葡萄牙，到6分鐘，連拿度辛捷士在中場接應，背對對手順勢轉身，避開了比利時球員的緊逼，一路引球推進，之後分予左邊的迪亞高祖達入禁區，但他起左腳一射斜出。

10分鐘，夏薩特個人突破，在摩天奴的壓力下推進，傳予禁區邊的盧卡古。盧卡古擔任一個像炮台的角色，他即刻橫傳，予夏薩特右腳射門，但他炒高。

迪亞高祖達射門斜出。（路透社）

兩隊勢均力敵，進攻很謹慎，較少冒險的傳球或突破。25分鐘，葡萄牙在禁區頂偏右獲得罰球機會，C朗射向反人牆走開後的空隙，路線急墮兼球速快，被泰拔高圖爾斯橫身撲出。祖奧包連夏想補中，但未能建功。

比利時嘗試以遠射威脅葡萄牙的大門。37分鐘，比利時右閘梅尼亞與奇雲迪布「撞牆」，之後推入中路，在禁區頂用右腳腳面拉射，未能中目標。

42分鐘，比利時靠一個遠射開紀錄。當時比利時進攻受阻，葡萄牙未能清脆解圍，梅尼亞在禁區外橫傳予另一邊的翼衛杜根夏薩特。葡萄牙守將魯賓戴亞斯及達洛治站在禁區邊，沒有上前緊逼，而翼鋒貝拿度施華拔足狂奔回來，亦慢了一步。杜根夏薩特面對葡萄牙的防守真空，推順起右腳，直飛入網，魯爾柏迪斯奧伸盡手也救不到。

【杜根夏薩特為比利時半場領先1：0】

+ 2 + 2 + 2

比利時正選陣容：3-4-3

門將：泰拔高圖爾斯 後衛：艾達韋列特、華美倫、維頓漢 中場：梅尼亞、泰利文斯、韋素、杜根夏薩特 前鋒：奇雲迪布尼、盧卡古、夏薩特

葡萄牙正選陣容：4-3-3

門將：魯爾柏迪斯奧 後衛：達洛治、比比、魯賓戴亞斯、拉菲爾古里路 中場：摩天奴、祖奧包連夏、連拿度辛捷士 前鋒：貝拿度施華、C朗拿度、迪亞高祖達

編輯精選歐國盃分組賽最佳陣容（4-5-1）：

+ 5 + 5 + 5

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