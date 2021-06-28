歐國盃｜球證吹停難阻比比辣招　領黃後笑對千夫指獲網民「讚賞」

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-06-28 13:01

歐國盃16強，比利時在劣勢下險勝衛冕的葡萄牙，代價相當沉重。兩大攻擊主力奇雲迪布尼及夏薩特均告傷出，8強能否鬥意大利，仍屬未知之數。 稍有年資的球迷都知道，葡萄牙中堅比比絕非省油燈。「一代宗師」在今場使出真功夫，事後面不改容，惹來網民注目。但論攔截危險程度，都不及隊友祖奧包連夏（Joao Palhinha）。

比利時在上半場藉杜根夏薩特（Thorgan Hazard）一記「落葉球」遠射先開記錄，下半場面對葡萄牙狂攻。戰至75分鐘，兩軍球員一度口角。

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出手再狠，最重要表示「小事啦」。（Getty Images）

事緣杜根夏薩特在中線附近攔低達洛治（Diogo Dalot）前，球證吹停賽事。杜根夏薩特控球推前才減慢，惟比比已經鎖定目標，一腳伸向大腿，把杜根夏薩特「炒低」。

敵將火滾，比比（左二）笑看風雲。（路透社）

行兇過後，比比面不改容，先攤開雙臂，似在表示「冇心」。不過，比利時球員一擁而上與葡萄牙球員理論，比比被隔開免再生事。球證向他出示黃牌，他才回頭再跟比利時球員理論。

比比面不改容。（twitter）

【杜根夏薩特為比利時半場領先1：0】

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C朗歐國盃連創多項紀錄 長處巔峰豈止戒可樂與狂操體能︱01球評

外地網民在直播中看見比比露出笑容，紛紛cap圖，自然不乏罵他賽事暫停仍要狠下辣招，也有人「讚美」比比，「確係史上最賤格球員，沒有之一，至尊級嗱喳令人讚歎」、「賤佬經典，我最鍾意」。

包連夏（右）飛剷迪布尼（左），迪布尼傷勢有待檢查。（美聯社）

為何杜根夏薩特推進前已聞球證的「雞聲」？因為包連夏與盧卡古爭球，球溜走之際使出「虎尾腳」，搶球不成擦到盧卡古的額頭，使他倒地。這一腳或許是無心之失，但上半場完結前追截迪布尼，從後飛剷便相當危險，結果壓中迪布尼左足踝而領黃。迪布尼下半場作賽僅3分鐘便要退下火線，比利時餘下時間攻門甚少。而今仗正選上陣的夏薩特似乎亦負傷，在完場前被調離陣。

迪布尼一旦缺陣，比利時的進攻力大打折扣。（Getty Images）

兩大主將受傷，比利時門將高圖爾斯賽後稱感覺夏薩特「不太樂觀」，而教練馬天尼斯指迪布尼及夏薩特，分別足踝及肌肉受傷，有待隊醫診斷情况。比利時將於本周五（7月3日）深夜對另一爭標熱門意大利。

按此重溫比比精彩演出

夏薩特離場時按着大腿外側，未知能否趕及下場鬥意大利。（Getty Images）

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