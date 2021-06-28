歐國盃｜佐迪艾巴先列後備　莫拉達續領西班牙前線撼克羅地亞

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歐洲國家盃16強，西班牙惡鬥克羅地亞爭出線，「狂牛兵團」主教練安歷基對莫拉達的信心未有動搖，即使備受批評依然在今仗正選攻堅，左閘佐迪艾巴竟然意外地先列後備。

克羅地亞隊長莫迪歷續任正選領軍鬥西班牙。（路透社）

「格仔兵團」球迷現場吶喊助威：

克羅地亞與西班牙在丹麥哥本哈根爭奪8強席位，「狂牛兵團」主教練安歷基（Luis Enrique）與上仗大勝斯洛伐克作出兩個調動，表現活躍的謝拉特摩蘭奴與佐迪艾巴意外地先列後備，前線繼續由莫拉達擔正掛帥。克羅地亞方面，比列錫確診新冠肺炎缺陣，隊長莫迪歷與波索域及高華域鎮守中場。

克羅地亞正選陣容：4-3-3

門將：利華高域

後衛：祖蘭奴域﹑杜馬高維達﹑卡列達卡亞﹑加華度爾

中場：莫迪歷﹑波索域﹑高華錫

前鋒：尼高拉華錫﹑般奴柏高域﹑列比錫

西班牙正選陣容：4-3-3

門將：烏尼西蒙

後衛：艾斯派古達﹑艾利加西亞﹑拿樸迪﹑荷西加耶

中場：高基﹑布斯基斯﹑柏迪

前鋒：費倫托利斯﹑莫拉達﹑沙拉比亞

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