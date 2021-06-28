歐國盃｜西蒙離奇失誤　沙拉比亞近射建功　西班牙半場追成1：1

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-29 01:24

歐洲國家盃16強，西班牙惡鬥克羅地亞爭出線，「狂牛兵團」主教練安歷基對莫拉達的信心未有動搖，即使備受批評依然在今仗正選攻堅，左閘佐迪艾巴竟然意外地先列後備。

克羅地亞與西班牙在丹麥哥本哈根爭奪8強席位，「狂牛兵團」主教練安歷基（Luis Enrique）與上仗大勝斯洛伐克作出兩個調動，表現活躍的謝拉特摩蘭奴與佐迪艾巴意外地先列後備，前線繼續由莫拉達擔正掛帥。克羅地亞方面，比列錫確診新冠肺炎缺陣，隊長莫迪歷與波索域及高華域鎮守中場。

克羅地亞隊長莫迪歷續任正選領軍鬥西班牙。（路透社）

「格仔兵團」球迷現場吶喊助威：

西班牙早段不斷向克羅地亞施壓，取代佐迪艾巴踢正選左閘的荷西加耶（Jose Luis Gaya），嘗試接應隊友的過頭波，克羅地亞門將利華高域打醒十二分精神，及時出迎沒收。西班牙攻勢繼續，費倫托利斯爭頂成功頭槌二傳，可惜高基人前波後，起腳「撻Q」而回。

西班牙攻勢浪接浪，先有沙拉比亞接應莫拉達回傳勁射，可惜射中網側；高基接應隊友直線，撕破克羅地亞防線，面對龍門起腳惟角度太正中。

荷西加耶今仗取代佐迪艾巴擔任正選左閘。（路透社）

「狂牛兵團」頭20分鐘狂攻不果，後防竟然犯下巨大錯誤，雙手斷送領先優勢予克羅地亞。柏迪一次看似平平無奇的回傳，門將烏尼西蒙準備控球時，竟然大意「漏油」，皮球直接彈入網內，克羅地亞在沒有攻門下竟然在20分鐘領先，亦是今屆賽事第9個烏龍球。

烏尼西蒙一個離奇失誤，雙手奉送領先優勢予克羅地亞。（路透社）

西班牙離奇落後下未有自亂陣腳，繼續強攻克羅地亞，上半場合共錄得11次埋門，終於射破對方大門，「狂牛兵團」眾將連番施射，克羅地亞擋得一球擋不到第二次，沙拉比亞近門勁射破網，38分鐘追成平手，半場維持相同紀錄返回更衣室。

沙拉比亞近射建功，38分鐘為西班牙追成平手。（Getty Images）

克羅地亞上半場並無具威脅的埋門，兩次射門全數不中目標，主教練達歷立即「撳掣」，由效力賀芬咸的卡拉馬歷（Andrej Kramaric）取代般奴柏高域，但進攻方面依然未有起色。

西班牙換邊後首次攻門立即有效果，費倫托利斯左路傳中，找到上前助攻的艾斯派古達，力壓克羅地亞守衛頭槌建功，西班牙57分鐘反超前2：1，亦是艾斯派古達首個國際賽入球。

艾斯派古達頭槌建功，助西班牙57分鐘反超前。（Getty Images）

克羅地亞正選陣容：4-3-3

門將：利華高域 後衛：祖蘭奴域﹑杜馬高維達﹑卡列達卡亞﹑加華度爾 中場：莫迪歷﹑波索域﹑高華錫 前鋒：尼高拉華錫﹑般奴柏高域﹑列比錫

西班牙正選陣容：4-3-3

門將：烏尼西蒙 後衛：艾斯派古達﹑艾利加西亞﹑拿樸迪﹑荷西加耶 中場：高基﹑布斯基斯﹑柏迪 前鋒：費倫托利斯﹑莫拉達﹑沙拉比亞

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