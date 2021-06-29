歐國盃｜法國16強撼瑞士變陣踢3中堅　即睇兩軍正選陣容

撰文： 趙子晉 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-29 02:25

歐洲國家盃16強，大熱門法國今晚（28日）深夜登場，在羅馬尼亞首都布加勒斯特迎戰瑞士，主教練迪甘斯警告球隊不可輕敵。

受傷兵問題困擾，法國教練迪甘斯今仗變陣，以3-4-1-2陣式鬥瑞士。由於盧卡斯靴南迪斯及迪治尼兩位正宗左閘都受傷，所以法國不得不轉踢3中堅，基文迪朗格勒獲委以重任踢正選，拍住派斯奴甘佩比及華拉尼；至於左翼衛的位置就由中場拉比奧特串演。前場則沒有變動，基沙文支援賓施馬及基利安麥巴比攻堅。

法國正選陣容：3-4-1-2

門將：洛里斯 後衛：華拉尼、基文迪朗格勒、派斯奴甘佩比 防中：班捷文柏華特、保羅普巴、尼高路簡迪、拉比奧特 攻中：基沙文 前鋒：賓施馬、基利安麥巴比

瑞士正選陣容：3-4-1-2

門將：恩尼森馬 後衛：尼高艾維迪、文路爾艾簡治、列卡度洛迪古斯 防中：施雲韋迪馬、費奧拿、格列沙加、史堤芬蘇巴 攻中：梳頓沙基利 前鋒：比列安保路、施費洛域

即使法國是今屆大熱門，迪甘斯直言球隊不能輕敵。（Getty Images）

賽前消息：

葡萄牙衛冕失敗，不敵比利時出局，另一熱門法國將在16強與瑞士爭奪出線席位。有荷蘭的前車可鑑，法國主教練迪甘斯當然不敢輕敵，警告麾下要全力爭勝，「這是淘汰賽，一切也有可能發生，不能輕視任何對手，所以必須用盡全力擊敗對手，確保笑到最後，躋身下一圈。」

法國中場拉比奧特有傷在身，未必今仗能否如常披甲，奧士文尼迪比利﹑馬古斯杜林及湯馬士林馬亦是法國的「十字兵」之一。

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