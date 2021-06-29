歐國盃︱法國爆大冷負瑞士出局背後　主力顧住玩無視隊規種禍根

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-29 16:29

2018世界盃冠軍法國隊在歐洲國家盃（歐國盃）16強不敵瑞士出局，爆出今屆賽事最大冷門，全世界專家、球迷均大跌眼鏡，然而從法國傳媒近日爆出球隊內部一宗不太起眼消息可見，一切或許並非偶然。

近日《隊報》（L’Équipe）、《20分鐘報》（20 Minutes）等法國報章陸續示警，指出法國主帥迪甘斯和一班教練在今屆歐國盃賽事上花去最多時間的，不是足球相關練習或部署，而是對抗幾個主力球員的惡劣睡眠習慣。

消息指，法國部分球員沉迷上Netflix煲劇或打機，直到深夜依然不瞓覺，無視隊規。《20分鐘報》引述巴黎主宮醫院運動科醫生杜科利斯（François Duforez）稱，「假如睡眠不足，運動受傷風險會提高1.7%。」

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法國歐國盃16強爆冷負瑞士出局。（Getty Images）

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睡眠對足球員點解咁重要？

長期與不同頂級球星和球會合作的體能教練費沙（Xavier Frezza）指出，「球員身體恢復的最重要一環，就是睡眠，所有研究均已證明。」他認為今時今日，球員會做無數事情來恢復身體，但睡覺是箇中基本，「你可以按摩、拉筋、浸冰浴、冷凍療法等等，可是如果你不睡覺，一切便沒意義，摧毀所有事情。」

他補充，「晚上睡眠幫助身體分泌一系列荷爾蒙，讓我們好好恢復，補充能量庫存，從而再生身體和腦部細胞。明顯地，假如你不睡覺，運動表現便會打折扣，增加受傷風險，免疫系統亦會變得衰弱。」

簡迪被指是模範生，保持充足睡眠。（Getty Images）

不願睡覺的巨星

對於這個敏感話題，法國隊前體能教練杜邦（Grégory Dupont）避重就輕稱，防守中場簡迪（N’Golo Kanté）是陣中的模範生，「他小心飲食，注意補充水份，而且常常睡覺。」

曾任法國隊新聞主任的杜朗（Philippe Tournon），一席話卻可圈可點，「球員打網上遊戲，根本無法控制，你不能無時無刻逐間房去查看房燈是否亮着。」他認為，這是法國隊必須承受的部分演化，「以往我們只需向酒店前台講，『晚上10時後不可駁電話入球員房間』，便可幾乎肯定球員會入睡。現在你想我們做什麼？他們每個都有一至兩部電話，一個平板電腦，一部手提電腦。酒吧全日24小時開放，我們沒什麼可以做。」

體能教練費沙表示，球員無可能因為參加大賽在數日內改變睡眠習慣，「一個習慣凌晨2、3點睡覺的人，不可能突然改變。那是一個需要花上數個月來重新建立的機制。」到底，法國陣中誰人嫌疑最大？

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歐國盃打得如火如荼的同時，大西洋彼岸的美國正在上演NBA季後賽。法國陣中部分球員為超級籃球迷，前鋒基沙文（Antoine Griezmann ）、翼鋒奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）均被發現深宵捱夜睇波。基沙文同時也是打機狂熱份子，不願睡覺嫌疑最大。

今屆賽事法國隊由分組賽階段開始，一路表現平平，只有重新入選國家隊的老將賓施馬踢出應有水準，攻入4球。「球王接班人」麥巴比最令人失望，4場比賽踢足390分鐘，14次射門均無進帳，只有一個助攻。

半夜唔願瞓嫌疑最大的另一前鋒基沙文，同樣4場正選，取得1入球1助攻。被指追看NBA直播的迪比利，在分組賽對匈牙利後備上陣30分鐘，及後證實右膝受傷，進行手術後須養傷4個月之久。迪比利在今屆賽事只在法國首兩場分組賽合共後備上陣31分鐘，沒有入球或助攻。

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