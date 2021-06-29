東京奧運丨港將獲贊助東奧版太陽眼鏡　陳晞文：是眼睛的防曬

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-06-29 17:51

東京奧運將於7月23日揭幕，港隊運動員除心理和生理準備好，也是時候要準備行裝。 同樣會出戰東京奧運的滑浪風帆代表陳晞文（Hayley）、鄭俊樑（Michael），以及賽艇代表洪詠甄（Winnie），今日（29日）一同出席港隊的眼鏡贊助記招。到底「太陽眼鏡」對水上項目的運動員有多重要？將出戰個人第二屆奧運的Hayley坦言：「必需Double Check（重覆檢查）有沒有帶！」

太陽眼鏡對一般人而言已是出海常用物品，對每天在水上訓練的運動員來說，更是個「保護罩」，Hayley解釋指，太陽眼鏡是眼睛的防曬，可保護雙眼免受刺激而流眼水和泛紅：「因為紫外線不單是太陽直射入眼，還會經海面反射，那是很傷的。」Hayley坦承，在2012年初戰奧運前，並沒有戴太陽眼鏡訓練和比賽的習慣，「但後來意識到要延續運動員生涯，就要開始注重保護眼睛。」

陳晞文（左一）、洪詠甄（左二）及鄭俊樑（右一）均會參加7月23日展開的東京奧運。（張倩儀攝）

由可有可無到珍而重之，Hayley回想自己試過在訓練時，眼鏡不慎掉進海中，更是一副每次出海必用、自己最喜歡的型號：「那時超不開心，幸好贊助商馬上又寄了一副給我。」她笑言，當時也只能「頂硬上」瞇着眼完成海上訓練。

出發往奧運前，一眾港將獲贊助商提供由日本藝術家山口歷設計的「東京奧運特別版」眼鏡，陳晞文笑道：「近日收到（贊助商提供的）眼鏡，發現原來已是時候開始收拾行李……我已經準備多幾套（裝備）了，必需Double Check有沒有帶太陽眼鏡。」

陳晞文曾在訓練時不小心讓眼鏡掉進水中，「只能瞇着眼完成」。（張倩儀攝）

Hayley和Michael出戰的滑浪風帆將在7月25日至31日在江之島舉行，港隊原定4月抵埗準備及觀察環比賽場地環境，但疫情之下，只能按規定提早7日到埗，即使對經驗豐富的Hayley來說，仍是「新嘗試」：「不過在香港練習會更集中，又有體能教練和營養師在身邊，也有科技大學用電腦助我們計算（江之島）不同風向的狀態。」洪詠甄出戰的賽艇項目，則會在7月23日揭幕日於東京海之森水上競技場展開，意味她將成為首位亮相東京奧運的香港運動員。

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）