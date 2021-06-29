亞協盃｜分組賽落幕　理文東方齊獲勝　37歲李康廉寶刀未老

撰文： 袁志浩 高詩琦 最後更新日期： 2021-06-29 23:13

亞協盃J組今日（29日）上演最後一輪賽事，早已鎖定出線資格的理文輪換之下，有37歲的李康廉及19歲的黃皓雋大放異彩，以5：1大勝蒙古的220體育會。 至於東方龍獅則以1：0小勝臺南市FC，雖未能晉級，但亦為香港取得事關未來亞洲賽資格的球會賽積分。

理文上仗3：1擊敗臺南市FC後，已憑較佳對賽成績提早鎖定出線資格及「東亞冠軍」身份。理文雖在今場「風流波」大幅輪換，仍早早開紀錄，2分鐘就有黃皓雋建功，16分鐘，這位入球功臣搏得對手門將艾卡泰文犯規，獲判十二碼，李康廉一射入網成2：0。

理文小將黃皓雋（左）與李康廉（右）均取得入球。（HKFA）

換邊後，李康廉在左路個人表演，直推入禁區後射遠柱擴大比數，這位37歲翼鋒69分鐘又助攻予基華尼頓近門撞入，基華尼頓未幾又射入理文第五個入球。220補時階段有尼亞馬索爾破蛋，攻入球會首個亞協盃入球，理文終以5：1大勝，首戰亞協便以小組全勝姿態出線，同時袋走10萬美元獎金（約77萬港元）。

+ 6 + 6 + 6

至於東方龍獅面對臺南市FC亦有輪換，廖富源出任正選門將，李卓軒和馬希偉亦擔正。最終東方憑今仗最佳球員林恩許在77分鐘射入十二碼，1：0小勝，以小組次名完成今屆亞協盃，臺南市和220體育會分列第三及第四位。

+ 20 + 20 + 20

李康廉獲選MVP 陳曉明大讚：一直是好榜樣

李康廉今仗交出兩個入球及兩次助攻，獲選為最佳球員，他賽後謙稱：「之前踢過幾次（亞協盃）都出不到線，很開心可在理文跟大家一起出線、也是我自己第一次出線，希望大家都保持正面心態，去迎接下一季，相信年輕球員落場後也有成長，希望我也能感染他們。」理文主帥陳曉明亦盛讚他：「李康廉年紀雖大，但他在球隊一直是好榜樣，也一直告訴人，若一直保持正面的生活及訓練態度，仍可在最高水平競逐。」

理文主帥陳曉明（左）盛讚李康廉（右）。（HKFA）

理文出線後，將於9月出戰跨區四強，與東南亞、中亞及南亞冠軍交手，爭奪總決賽資格，不過由於東南亞及南亞地區的賽事仍未有眉目，一切仍可能有變。理文主帥陳曉明談到出線後的目標時道：「我們要Dream Big（敢夢），目標是最少打入總決賽，雖然屆時對手會比分組賽的強很多，但我們會一起達到這目標。」他除盛讚球員，亦感謝老闆李文恩及行政人員，指這是團隊的功勞，並指今屆亞協最大挑戰並非技術比拼，而是防疫安排對各參賽球隊的「折磨」。

理文增聘外援機會不大 賽程未定增備戰難度

雖然距4強仍有兩個多月，但陳曉明指出，現行入境條例下外援往往需兩個月才取得工作簽證，加上抵埗後需隔離，「要在外援上有大改變實在不容易」。他又認為，雖然4強對手較分組賽強，但他最擔心的是其他外在因素：「最擔心是不知道主場作客、也不知道什麼時候展開新一季聯賽，所以也很迷惘，不知道如何安排行程、隔離等，這些不確定因素才是最困難的。」

陳曉明認為，今屆亞協最大挑戰是防疫安排對球員的「折磨」。（HKFA）

林恩許：不滿負面消息圍繞球隊

東方以小組第二名完成賽事，當選這場最佳球員的林恩許直言，陣中部份小將今日才首度於香港大球場獻技，對2勝1負的成績已經「收貨」。這位中場慶祝入球時把食指放於嘴前，別有用意，「有很多負面消息圍繞着球隊，我想表達不滿。」

兩支香港球隊完成亞協盃後，均需隔離21天，已接種疫苗者獲減免至兩周。林恩許對完成球季感到鬆一口氣，但同時又有點不捨，「我很享受踢波，無論是菁英盃、友誼賽或亞協盃也一樣。我會好好利用完場後在更衣室的時光，因為這是未來兩周結束前，最清新的空氣了。」