歐國盃．不斷更新｜史達寧為英格蘭開紀錄　哈利卡尼頭槌拉開優勢

撰文： 顏銘輝 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-30 01:46

歐洲國家盃16強，英格蘭在75分鐘靠史達寧接應勞基梳爾的傳中射入，暫時領先德國1：0。86分鐘，哈利卡尼接應基亞利殊傳中頂入今屆個人首個入球，幫英格蘭拉開到2：0。

德國初段幾次以左右傳中威脅英格蘭，到4分鐘，哥列斯卡禁區外起腳試射，角度太正，被英格蘭門將比克福特接實。

迪格蘭賴斯被罰黃牌。（路透社）

8分鐘，哥列斯卡中路帶波衝向禁區，迪格蘭賴斯以「超技術」阻止被罰黃牌，德國在禁區頂獲得罰球，但夏維斯主射省中英格蘭的人牆。

布卡約沙卡在右翼多次發難，弄得魯迪格有點狼狽。（路透社）

16分鐘，史達寧在禁區頂放冷箭，右腳射得靚，角度都算刁鑽，但被紐亞飛身救出。在隨後的角球攻勢，哈利馬古尼接應捷比亞的傳中一頂，欠缺力度，被紐亞接實。

【史達寧精彩遠射逐格睇】

哈利馬古尼上半場屢次頭槌攻門。（Getty Images）

26分鐘，英格蘭在左路博到罰球，捷比亞右腳斬入去，落點不錯，但被德國球員解圍。在之後的角球，雖然第一腳就被解圍，但英格蘭再組織，捷比亞右路傳中，哈利馬古尼一頂高出。

32分鐘，德國前鋒迪姆華拿接應夏維斯的直線，以速度壓過史東斯，深入英格蘭禁區，窄位一射被比克福特及時封到。

迪姆華拿的黃金機會，近射被比克福特擋出。（路透社）

43分鐘，哥斯列卡在禁區頂侵犯哈利卡尼，英格蘭獲得罰球，捷比亞處理斬入去，雖然哈利卡尼佔了先機，快一步啟動搶點，但曉姆斯後發先至，及時解圍。

上半場補時，湯馬士梅拿送禮，回傳被史達寧截到。史達寧由左路帶到去中路，直闖禁區，多名德國守將趕到，引起混亂。有德國球員將皮球撞向龍門方向，剛巧哈利卡尼伏兵門前，但他左腳一控太大力，被及時趕到的曉姆斯解圍。

【上半場補時哈利卡尼未能把握大好機會】

兩隊上半場互交白卷，形勢上亦平分秋色，各有威脅埋門，初段德國搶攻，到中段輪到英格蘭控球進攻，兩隊控球率近乎五五之比，而射門更加一模一樣，同是3次射門2次中目標。

48分鐘，德國的右路傳中被英格蘭球員頂走，但解圍不遠，禁區邊的夏維斯第一時間斜身起左腳「窩利」勁抽，球速極快，但比克福特反應快，左手撲出底線。

68分鐘，兩隊同時換人，德國派基拿比入替迪姆華拿，而英格蘭就以基亞利殊換走布卡約沙卡。

75分鐘，英格蘭的換人奏效，史達寧中路推進，傳予禁區頂的卡尼。卡尼背對龍門，橫傳禁區邊的基亞利殊。基亞利殊作勢推大位，但其實傳給左路疊瓦上來的左閘勞基梳爾。梳爾第一時間以地波傳往中路，史達寧近門射入，為「三獅軍團」領先。英格蘭今屆暫時3個入球，全部由史達寧射入。

81分鐘，史達寧差點做罪人，他回傳失誤，被夏維斯截到，再傳給湯馬士梅拿單刀埋門。其他英格蘭守將已經追不上，比克福特出迎封位，梅拿一射刷柱而出。

86分鐘，梳爾在中場勤力搶到德國的腳下球，之後沿中路引球推進，至禁區頂分予左路的基亞利殊，他送出傳中，哈利卡尼頭槌頂入，為英格蘭領先到2：0，這是卡尼今屆首個入球。

英國威廉王子入場觀戰。（路透社）

「萬人迷」碧咸亦有入場。（路透社）

歐國盃16強重頭戲，英格蘭擁主場之利，在溫布萊球場硬撼「老對手」德國。大戰當前，英軍主教練修夫基今仗變陣出擊，改踢三中堅，捷比亞與勞基梳爾充當兩側翼衛，而小將布卡約沙卡則擔正登場。德國方面，領隊路維在前線作出調動，以迪姆華拿取代基拿比擔任單箭頭，配合夏維斯與湯馬士梅拿攻堅。

效力車路士的夏維斯今仗代表德國正選攻堅。（Getty Images）

英格蘭正選陣容：3-4-3

門將：比克福特 後衛：基爾獲加﹑史東斯﹑哈利馬古尼 中場：捷比亞﹑迪格蘭賴斯﹑加雲菲臘斯﹑勞基梳爾 前鋒：布卡約沙卡﹑哈利卡尼﹑史達寧

德國正選陣容：3-4-3

門將：紐亞 後衛：魯迪格﹑曉姆斯﹑馬菲亞斯真達 中場：魯賓高辛斯﹑哥列斯卡﹑卻奧斯﹑甘美治 前鋒：夏維斯﹑迪姆華拿﹑湯馬士梅拿

大戰一觸即發，兩軍主帥賽前先禮後兵。（Getty Images）

+ 2 + 2 + 2

賽前消息：

德國教練路維在賽前記者會表示，中堅魯迪格、左翼衛魯賓高辛斯及中場根度簡，3名在3場分組賽均正選出擊的球員都可能缺陣。另一邊廂，英格蘭兩名車路士球員芝維爾及美臣蒙特均完成隔離，可以候命。

更多賽前消息：英格蘭夫添鬥德國殘陣 歷來5次淘汰賽相遇僅勝1回

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了解更多過去的「英德大戰」：

觀乎賽前狀况，「三獅」今仗可算坐擁地利與人和，除了陣容較完整，今仗在倫敦溫布萊球場舉行。這裏是英格蘭在1966年世界盃決賽，加時擊敗當時的西德而首次奪得世界盃。

英格蘭在1966年世界盃決賽，靴斯在加時射成3:2，是否完全過白界，成為歷史懸案。（Getty Images）

不過，這亦是英格蘭在大型賽事淘汰賽階段，唯一擊敗西德或德國。接下來4次淘汰賽相遇，英格蘭全部落敗，首3次均在加時，甚至互射12碼才分勝負。

英德歷來淘汰賽恩怨（按圖放大）

而上次相遇在2010年世界盃16強，出現林柏特入球冤案。英格蘭當時從落後兩球而力追，因入球誤判無效而未能扳平2：2，最後負1：4。

2010年世界盃16強，林柏特入球越過白界後判無效。（Getty Images）

今晚直播賽程（01美術製圖）

歐洲國家盃最新ViuTV直播賽程 星期六晚免費睇8強丹麥對捷克

歐洲國家盃2020：淘汰賽賽程及直播時間表。（01美術製圖）

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24路大軍名單（按圖放大）：

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每隊預計最佳陣容（按圖放大）：

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