歐國盃．不斷更新｜英格蘭對德國一觸即發　即睇上半場戰況

撰文： 顏銘輝 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-30 00:11

歐洲國家盃16強，英格蘭對德國將於香港時間今晚午夜舉行，NowTV 616及618台現場直播。

德國初段幾次以左右傳中威脅英格蘭，到4分鐘，哥列斯卡禁區外起腳試射，角度太正，被英格蘭門將比克福特接實。

8分鐘，哥列斯卡中路帶波衝向禁區，迪格蘭賴斯以「超技術」阻止版罰黃牌，德國在禁區頂獲得罰球，但夏維斯主射省中英格蘭的人牆。

英國威廉王子亦有入場觀戰。（路透社）

歐國盃16強重頭戲，英格蘭擁主場之利，在溫布萊球場硬撼「老對手」德國。大戰當前，英軍主教練修夫基今仗變陣出擊，改踢三中堅，捷比亞與勞基梳爾充當兩側翼衛，而小將布卡約沙卡則擔正登場。德國方面，領隊路維在前線作出調動，以迪姆華拿取代基拿比擔任單箭頭，配合夏維斯與湯馬士梅拿攻堅。

效力車路士的夏維斯今仗代表德國正選攻堅。（Getty Images）

英格蘭正選陣容：3-4-3

門將：比克福特 後衛：基爾獲加﹑史東斯﹑哈利馬古尼 中場：捷比亞﹑迪格蘭賴斯﹑加雲菲臘斯﹑勞基梳爾 前鋒：布卡約沙卡﹑哈利卡尼﹑史達寧

德國正選陣容：3-4-3

門將：紐亞 後衛：魯迪格﹑曉姆斯﹑馬菲亞斯真達 中場：魯賓高辛斯﹑哥列斯卡﹑卻奧斯﹑甘美治 前鋒：夏維斯﹑迪姆華拿﹑湯馬士梅拿

大戰一觸即發，兩軍主帥賽前先禮後兵。（Getty Images）

+ 2 + 2 + 2

賽前消息：

德國教練路維在賽前記者會表示，中堅魯迪格、左翼衛魯賓高辛斯及中場根度簡，3名在3場分組賽均正選出擊的球員都可能缺陣。另一邊廂，英格蘭兩名車路士球員芝維爾及美臣蒙特均完成隔離，可以候命。

更多賽前消息：英格蘭夫添鬥德國殘陣 歷來5次淘汰賽相遇僅勝1回

▼▼歐國盃射手榜（只列3球或以上）▼▼

+ 2 + 2 + 2

了解更多過去的「英德大戰」：

觀乎賽前狀况，「三獅」今仗可算坐擁地利與人和，除了陣容較完整，今仗在倫敦溫布萊球場舉行。這裏是英格蘭在1966年世界盃決賽，加時擊敗當時的西德而首次奪得世界盃。

英格蘭在1966年世界盃決賽，靴斯在加時射成3:2，是否完全過白界，成為歷史懸案。（Getty Images）

不過，這亦是英格蘭在大型賽事淘汰賽階段，唯一擊敗西德或德國。接下來4次淘汰賽相遇，英格蘭全部落敗，首3次均在加時，甚至互射12碼才分勝負。

英德歷來淘汰賽恩怨（按圖放大）

而上次相遇在2010年世界盃16強，出現林柏特入球冤案。英格蘭當時從落後兩球而力追，因入球誤判無效而未能扳平2：2，最後負1：4。

2010年世界盃16強，林柏特入球越過白界後判無效。（Getty Images）

今晚直播賽程（01美術製圖）

歐洲國家盃最新ViuTV直播賽程 星期六晚免費睇8強丹麥對捷克

歐洲國家盃2020：淘汰賽賽程及直播時間表。（01美術製圖）

歐國盃｜睇波必備資料！24支決賽周球隊球員名單全錄 附球衣號碼

24路大軍名單（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

每隊預計最佳陣容（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

緊貼歐洲國家盃2020 終極睇波懶人包