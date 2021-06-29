歐國盃　不斷更新｜英格蘭對德國今晚12時上演　即睇賽前消息

撰文： 顏銘輝 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-29 22:40

歐洲國家盃16強，英格蘭對德國將於香港時間今晚午夜舉行，NowTV 616及618台現場直播。

英格蘭正選陣容：

門將： 後衛： 中場： 前鋒：

德國正選陣容：

門將： 後衛： 中場： 前鋒：

+ 2 + 2 + 2

賽前消息：

德國教練路維在賽前記者會表示，中堅魯迪格、左翼衛魯賓高辛斯及中場根度簡，3名在3場分組賽均正選出擊的球員都可能缺陣。另一邊廂，英格蘭兩名車路士球員芝維爾及美臣蒙特均完成隔離，可以候命。

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觀乎賽前狀况，「三獅」今仗可算坐擁地利與人和，除了陣容較完整，今仗在倫敦溫布萊球場舉行。這裏是英格蘭在1966年世界盃決賽，加時擊敗當時的西德而首次奪得世界盃。

英格蘭在1966年世界盃決賽，靴斯在加時射成3:2，是否完全過白界，成為歷史懸案。（Getty Images）

不過，這亦是英格蘭在大型賽事淘汰賽階段，唯一擊敗西德或德國。接下來4次淘汰賽相遇，英格蘭全部落敗，首3次均在加時，甚至互射12碼才分勝負。

英德歷來淘汰賽恩怨（按圖放大）

而上次相遇在2010年世界盃16強，出現林柏特入球冤案。英格蘭當時從落後兩球而力追，因入球誤判無效而未能扳平2：2，最後負1：4。

2010年世界盃16強，林柏特入球越過白界後判無效。（Getty Images）

今晚直播賽程（01美術製圖）

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歐洲國家盃2020：淘汰賽賽程及直播時間表。（01美術製圖）

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24路大軍名單（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

每隊預計最佳陣容（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

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