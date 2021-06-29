歐國盃｜烏克蘭加時頭槌絕殺歷史性闖8強　瑞典科斯貝治連環欠運

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-30 06:07

歐洲國家盃16強壓軸一戰，瑞典與烏克蘭爭奪最後一個8強席位，烏克蘭憑辛真高近門找到「私家路」，勁射破網開紀錄。瑞典在上半場末段，科斯貝治遠射省中對手反彈入網，兩軍上半場打成1：1平手。 瑞典的科斯貝治相當活躍，可惜埋門欠運，下半場攻門全中門柱及門楣，未能助瑞典法定時間擊敗烏克蘭，兩軍需要戰至加時分勝負。 瑞典在加時因一記粗野攔截，導致球隊十人應戰，烏克蘭在加時下半場完場前攻入絕殺一球，歷史性首度闖入歐國盃8強。

烏克蘭在2012年首次亮相歐國盃決賽周，兩屆賽事亦未能躋身淘汰賽，由名宿舒夫真高帶領的烏克蘭，今屆賽事已有突破，以C組第三名僅僅打入16強，今仗面對勢均力敵的瑞典，爭奪8強席位。

「英德大戰」後緊接上演歐洲國家盃最後一場16強，瑞典與烏克蘭在蘇格蘭格拉斯哥爭奪最後一張8強入場券。

烏克蘭前線主力耶莫蘭高運用純熟的左腳巧妙腳面傳中，找到遠柱的辛真高，這名曼城球員第一時間左腳勁射，力量十足，即使瑞典門將羅賓奧臣撲到同樣入網，烏克蘭27分鐘先開紀錄。

辛真高第一時間勁射破網，為烏克蘭打開紀錄。（Getty Images）

瑞典及後時間隨即反撲，先有老將施巴斯坦拿臣直射罰球，烏克蘭門將保舒贊（Heorhiy Bushchan）及時救出。伊沙克回後予腳風甚順的科斯貝治（Emil Forsberg），禁區外遠射省薩巴尼爾（Illya Zabarnyi）反彈入網，攻入今屆第4個入球，瑞典43分鐘追成1：1平手。

科斯貝治再度建功，瑞典臨完半場前扳成平手。（Getty Images）

瑞典進攻全靠科斯貝治，這名29歲的RB萊比錫球員換邊後繼續活躍，力爭今仗第2個入球，右腳熨射中柱彈出。科斯貝治再接再厲，推入大位起腳，烏克蘭門將飛到盡亦欲救無從，幸好由門楣救一命，門框下半場兩度擋出科斯貝治的射門，兩軍法定時間維持相同紀錄，今屆第4場淘汰賽需要以加時分勝負。

科斯貝治下半場全中門柱門楣，無語問蒼天。（路透社）

瑞典與反超前一球無緣，戰情在加時上半場再逆轉，馬古斯丹尼爾臣（Marcus Danielson）一次粗野攔截，球證翻看VAR後認為這是惡意犯規，直接以紅牌將這名瑞典後衛驅逐離場，瑞典十人應戰。

馬古斯丹尼爾臣的攔截十分粗野，最終被球證以紅牌驅逐離場。（路透社）

烏克蘭在加時下半場以杜夫比克（Artem Dovbyk）取代耶莫蘭高，豈料這名國內搵食的前鋒球員，卻成為絕殺功臣，接應辛真高的傳中，近門頭槌建功，順利絕殺瑞典，奪得8強最後一張入場券。

杜夫比克後備入替建奇功，成為球隊的絕殺功臣。（路透社）

舒夫真高以教練身份領烏克蘭寫下歷史，如今當然希望更進一步，這名傳奇射手直言需要嚴防瑞典的死球戰術，「死球是瑞典的一大殺著，他們善用每次機會製造威脅，我們必須要做好防務。」

烏克蘭傳奇射手舒夫真高，如今已經是國家隊的主教練。（Getty Images）

歐洲國家盃2020：淘汰賽賽程及直播時間表。（01美術製圖）

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