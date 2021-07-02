世界盃外圍賽｜國足12強賽抽籤遇上日本　隊長吳曦：五成機會晉級

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-02 08:42

世界盃外圍賽亞洲區12強賽昨日（1日）抽籤，國足被編入B組，同組有日本、澳洲及沙特阿拉伯4支勁敵，還有阿曼及越南。內地輿論及網民普遍認為國足抽得上籤，內媒引述中國足協內部人士亦滿足抽籤結果。國足主帥李鐵表示分組很好，隊長吳曦就認為上簽是個膚淺的看法，他覺得出線機率是五十五十。

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【世盃外亞洲區12強賽B組球隊】

國足所在的B組較少西亞球隊，避開了伊朗及黎巴嫩；在同組球隊之中，日本實力超班，國足或有力與澳洲及沙特阿拉伯爭一爭，阿曼及越南的實力相對較弱，但也不容忽視。至於A組則是韓國力戰西亞群雄，對手有伊朗、阿聯酋、伊拉克、敘利亞及黎巴嫩。

每組頭兩名直接晉級世界盃決賽周，兩組第3名會踢附加賽，勝方要再跟其他大洲球隊再踢比賽爭出線。以牌面計，國足在B組應該會以第3名為目標，如果能從澳洲及沙特之中突圍而出取得次名則是驚喜。12強賽會在9月展開，國足首戰會作客澳洲，之後主場對日本。

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內地《北京青年報》報道，中國足協內部滿意這次抽籤結果，「相當一部分國內足球界人士包括國足內部成員對此表達了自己的看法。他們大多認為中國隊的簽位相對比較理想」。國足教練李鐵說：「分組很好，我們中國有非常多的球迷給我們巨大的支持，他們是我們在國家隊踢球時巨大的動力。」

國足現由名宿李鐵領軍。（Getty Images）

有部分內地網民認為國足抽到上上籤，因為組內以東亞球隊為主，避開伊朗及韓國兩支體力化的強隊。國足隊長吳曦就叫球迷不要過分樂觀，他說：「每一場比賽都是決賽，應該有50%的機率吧，我還是從足球本身去看待，我們要把每一場比賽去當作決賽踢，球迷媒體說的上上簽都是很膚淺的說法，還是要回歸足球本身。」

國足隊長吳曦不認為抽到上籤，他覺得入決賽周的機率是五成。（Getty Images）

吳曦還點評了各支對手，他說：「和日本隊的海外球員沒怎麼踢過，所以說我對這場比賽比較期待。2015年亞洲盃上我們和澳洲隊交過手，現在他們的整體情況有了一些變化。和沙地阿拉伯隊沒怎麼踢過，但我知道他們的實力是西亞數一數二的，怎樣限制他們的特點需要我們做得更好。至於阿曼隊和越南隊，我覺的他們的實力不會像外界想得那麼弱，而且在面對這樣的比賽中，我們更加需要全力以赴，不能掉以輕心。」